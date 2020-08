Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Odložení případu

Ms kraj - střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava

Dne 26. srpna 2020 proběhla tisková konference k ukončení prověřování tragického případu střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě, které se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel a státní zástupce Krajského státního zastupitelství Ostrava Mgr. David Bartoš, kteří poskytli uceléné informace k případu, jeho prověřování a odložení.

K samotnému případu

V úterý dne 10. prosince 2019 došlo ve Fakultní nemocnici Ostrava k události, která neměla obdoby a bohužel se zapsala do historie černým písmem. Byl to jeden z nejtragičtějších případů a to nejen v našem kraji, ale také v celé republice, při kterém 42letý pachatel úmyslně usmrtil sedm osob a dvě osoby utrpěly těžká zranění a jen díky rychlé a profesionální péči zdravotníků, lékařů nezemřely.

Mimořádná událost byla oznámena telefonicky na linku 158 dne 10. prosince 2019 v 07:19 hodin lékařem ambulance klinické úrazové chirurgie FNO. Na místo byly ihned vyslány policejní hlídky, které se v blízkosti nemocnice nacházely. Následně se na místo dostavili policisté oddělní hlídkové služby, zásahové jednotky, speciální pořádkové jednotky, kynologové, kriminalisté, kriminalističtí technici, krizoví interventi, policejní vyjednavač, psycholog a další složky IZS (zdravotníci, hasiči, městští strážníci). Do akce se zapojila také letecká služba PČR a pyrotechnická služba. Na tísňovou linku bylo v krátké době přijímáno velké množství dalších oznámení ohledně střelby a následků. Byly i uváděny prvotní informace o pachateli a jeho pohybu. Policisté začali vyhodnocovat kamerové záznamy z nemocnice, i blízkého okolí a po krátké době zjistili popis pachatele a pravděpodobný směr jeho pohybu po činu. Vyhlásili pátrání a přijali celou řadu opatření k zajištění bezpečnosti v nemocnici i mimo areál. Okamžitě policisté prověřovali osoby, které odpovídaly popisu, a pokračovali v intenzivním pátrání po pachateli. Kolem 8:55 hodin byla známa totožnost pachatele, což potvrdila matka podezřelého muže a také další osoby, které kontaktovaly linku 158 a uváděly místo jeho posledního výskytu na Opavsku, kde se zaměřilo pátrání, kterého se účastnil policejní, ale také záchranářský vrtulník. Následně byl podezřelý muž nalezen v obci Děhylov u vozidla se střelným poraněním, kterým i přes poskytnutou pomoc zdravotníků podlehl.

Kriminalisté na místech události, a to jak ve FN Ostrava, tak v Děhylově, provedli ohledání místa, zajistili stopy. V průběhu prověřování bylo zpracováno velké množství znaleckých posudků, kriminalisté vyslechli několik desítek svědků, poškozených či pozůstalých.

Kriminalisté případ prověřovali pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy dílem dokonaným a dílem nedokonaným ve stádiu pokusu a přečinu nedovoleného ozbrojování.

Po vyhodnocení všech posudků, zajištěné elektroniky, kamerových záznamů se policistům potvrdil motiv pachatele a to, že pachatel nebyl spokojen s tím, jak bylo přistoupeno k jeho léčbě. Pachatel byl přesvědčen, že je těžce nemocný a má rakovinu, toto však lékařským vyšetření nebylo potvrzeno a bylo pachateli doporučeno psychiatrické vyšetření. Výše zmíněné okolnosti pak v jeho psychice měly vést k tomu, že začal systematicky plánovat, několik týdnů před útokem, akt odplaty ve formě násilného usmrcení osob, jejichž smrt měla posloužit jeho zájmům spojených se zamýšlenou sebevraždou. Za tímto účelem, aniž by měl oprávnění k držení jakékoli zbraně a střeliva, si počátkem měsíce listopadu 2019, od neustanovené osoby, opatřil krátkou střelnou zbraň – samonabíjecí SADA pistole tuzemské výroby zn. ČZ model 75 ráže 9x19 a dne 10. 12. 2019 počal svůj záměr uskutečňovat. Po předchozím uvážení, se záměrem usmrtit, ozbrojen uvedenou střelnou zbraní, se dopravil svým vozidlem na parkoviště u Fakultní nemocnice v Ostravě – Porubě a v době kolem 6:20 hodin vešel do areálu nemocnice, ve které se různě pohyboval. Přibližně v 7:17 hodin přišel do třetího nadzemního podlaží budovy polikliniky A. V prostoru u výtahu a na chodbě před čekárnou ambulance klinické úrazové chirurgie zahájil beze slov, v krátkém časovém sledu po sobě, střelbu do hlav a hrudníků přítomných, nic netušících osob, které čekaly na ošetření či doprovázely své blízké. Při jeho útoku zemřelo na místě činu a krátce poté šest osob, jedna utrpěla zranění, kterým i přes vysoce odbornou péči po několika dnech podlehla. Dvě osoby, kterým způsobil zranění, díky rychlé a profesionální péči lékařů, přežily. Při útoku použil zbraň, která se dle výpovědi svědků opakovaně zasekávala. Střelec ke svému útoku použil takzvaný řez zbraně, která byla dodatečně upravena, aby byla střelby schopna.

Na začátku měsíce srpna 2020 odložil vrchní komisař odboru obecné kriminality po vyhodnocení všech výslechů, posudků a dalších informací případ z důvodu úmrtí pachatele.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

vytisknout e-mailem