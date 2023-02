Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněni z distribuce drog

Havířov - pervitin vozil také na Slovensko

Havířovští kriminalisté po několikaměsíčním prověřování na konci minulého týdne zahájili trestní stíhání třech mužů (od 31 do 53 let) pro jejich rozsáhlou trestnou činnost v souvislosti s distribucí drog. Na odhalení jejich nelegální činnosti měla výrazný podíl místní znalost a plné pracovní nasazení všech zainteresovaných od policistů obvodních oddělení až po kriminalisty.

Dvěma z nich je kladeno za vinu, že od ledna 2021 do února letošního roku se měli podílet na distribuci pervitinu. Třetí muž se měl do nelegálního prodeje zapojit loni v říjnu. Svou „činnost“ provozovali nejen v Havířově, potažmo v celém karvinském okrese, ale zásobovali také zahraniční trh, konkrétně Slovensko. Na samotném opatření drogy se měl hlavní měrou podílet nejstarší z mužů.

Poznatky získané policisty v rámci prověřování pak mohly být zúročeny a v polovině února byli všichni tři za výrazného přispění kolegů ze zásahové jednotky na různých místech zadrženi. Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků policisté zajistili více než 300 gramů sušené rostlinné hmoty, sáčky s krystalickou látkou o celkové hmotnosti zhruba 50 g a další množství krystalické látky v různých dózách, ze které by bylo možno vyrobit téměř 250 gramů látky obsahující metanfetamin. Zajistili také různé komponenty používané k výrobě drog a varnu. Dále zajistili finanční hotovost, motocykly a další věci pocházející z výnosu trestné činnosti. Prohlídek se zúčastnil také policejní psovod se psem, specialistou na vyhledávání drog, a znalci z odboru kriminalistické techniky a expertiz, kteří následně zajištěné věci podrobí odbornému zkoumání.

Obvinění muži svou trestnou činnost nepopírali, s kriminalisty spolupracovali. Uvedli, že drogy sami nevyráběli, nejstarší z nich pouze občas nakupoval komponenty na jejich výrobu. Původně měli pervitin kupovat pouze pro svou potřebu, k prodeji ji nabízeli neznámým zájemcům až posléze. Ovšem všichni svorně popírali, že by byli závislí na drogách.

Muži byli obviněni ze spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení hrozí jednomu muži (31 let), obviněnému ze spáchání přečinu, trest odnětí svobody v rozmezí od 1 do 5 let. Dalším dvěma (31 a 53 let), jejichž protiprávní jednání bylo rozsáhlejší a opakované, a proto byli obviněni ze spáchání zločinu, může soudce uložit trest od 2 do 10 let. Tito dva obvinění byli vzati do vazby.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

24. 2. 2023

