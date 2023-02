Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Obviněna z vraždy

Ostrava: Krajští kriminalisté obvinili zadrženou ženu z vraždy

Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání 25leté ženy pro zvlášť závažný zločin vraždy. Žena měla v úterý 14. února 2023 kolem 16. hodiny zaútočit bodnořezným nástrojem na svého 45letého druha. Napadení, které se odehrálo v pokoji jednoho z ostravských hotelových domů, měl předcházet slovní i fyzický konflikt mezi dvojicí. Poškozený na následky zranění zemřel.

Policisté, kterým byla událost oznámena, zadrželi na místě důvodně podezřelou ženu. Realizovali také ohledání místa a zajištění stop, které vyhodnocují specialisté z krajského odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského ředitelství. Krajští kriminalisté rovněž zjišťovali a dokumentovali související informace a skutečnosti, na základě kterých včera odpoledne ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let.

Kriminalisté i nadále pokračují v jednotlivých úkonech trestního řízení.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 16. února 2023

---------------- původní informace z 15. února 2023 ------------------------

Úmrtí muže v hotelovém domu v Ostravě – průběžná informace, 11:30 hodin

Krajští kriminalisté věc prověřují pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Dosud nikoho neobvinili, v této souvislosti však realizují jednotlivé procesní úkony vůči včera na místě zadržené ženě. Policisté kromě jiného vyhodnocují dosud zjištěné a zadokumentované informace, obecně tedy lze konstatovat, že se případem i nadále zabývají. Bližší informace nelze s ohledem na stav prověřování v této chvíli poskytnout, učiníme tak, jakmile to bude možné. Děkuji za pochopení.

por. Mgr. Soňa Štětínská

