Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nenechte se napálit

Frýdecko-Místecko - Sám uvedl pachateli po telefonu své údaje a přišel o statisíce……

Policisté z obvodního oddělení Hnojník na Frýdecko-Místecku prověřují oznámení o odčerpání finančních prostředků z účtů, kdy dosud neznámí pachatelé pod záminkou zhodnocení bitcoinů obelstili poškozeného. Nejprve ho telefonicky zkontaktovali a uvedli, že je zapotřebí převést z jeho bitcoinového účtu peníze na běžný účet z důvodu zhodnocení. Hned na to mu nabídli pomoc. Na email mu následně zaslali odkaz s grafem znázorňujícím zhodnocení bitcoinu a s uvedením dalšího postupu. Dále si poškozený na vyzvání pachatele naistaloval aplikaci umožňující vzdálený přístup do jeho počítače. Dle dalších instrukcí se přihlásil do svého internetového bankovnictví a pak už jen sledoval, jak neznámý pachatel přes vzdálený přístup provádí jednotlivé transakce, které v přímém přenosu během telefonickém hovoru, potvrzoval poškozený na svém mobilním telefonu. Současně v průběhu telefonátu poskytl údaje ze svého občanského průkazu a také ke svým platebním kartám. Posléze zjistil, že provedenými transakcemi došlo z jeho účtů k odčerpání finančních prostředků a přišel tak celkem o částku 349.000 korun.

V dané věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Policisté opět v těchto případech varují, aby si lidé ověřovali věrohodnost volajícího. Za žádných okolností neumožňujte vzdálený přístup ke svým zařízením (počítači, telefonu, notebooku) a chraňte svá osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet či účtů. Pokud své údaje o bankovním účtu pod vlivem manipulace podvodníkovi poskytnete, ihned kontaktujte svou banku.

nprap. Mgr. Veronika Buzková

oddělení tisku

30.listopadu 2022

