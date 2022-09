Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Nelegální migrace

Ms kraj: Osoby vstoupily na území České republiky neoprávněně

Moravskoslezští policisté z odboru cizinecké policie řešili v poslední době několik cizích státních příslušníků, u kterých prověřovali, zda neoprávněně vstoupili či nikoliv na území naší republiky.

Nejen ve vnitrozemí, ale také v prostoru státních hranic vykonávají denně službu policisté našeho krajského ředitelství. V poslední době zjistili policisté v příhraniční oblasti se Slovenskem (například na Jablunkovsku či Třinecku) pohyb několika cizích státních příslušníků, převážně ve skupinách, další jednotlivce či skupiny pak oznámili občané na linku 158. V průběhu srpna se jednalo o více než 90 osob, v září pak o 70 v drtivé většině mužů.

Všechny osoby policisté zajistili a začal standardní proces ověřování jejich identity a současně zjišťování oprávněnosti vstupu a pobytu na území naší republiky. Policisté odboru cizinecké policie krajského ředitelství vytěžením příslušných informačních systémů a po dalších identifikačních procesech zjistili, že se jednalo o muže od věku mladistvého, převážně však kolem 20 let (nejstarší 45 let), rovněž o jednu ženu a tři nezletilce. Prim hráli občané Sýrie, byl mezi nimi však také Pákistánec či Somálec.

Všechny osoby vstoupily na území České republiky neoprávněně. Policisté služby cizinecké policie řeší situaci každé z nich individuálně, a to na základě zjištěných informací. Co se týká nezletilých, s ohledem na jejich věk kontaktovali policisté odbor sociálně právní ochrany dětí. Pokud dospělá osoba zažádala o mezinárodní ochranu v jiném státu, probíhají standardní úkony správního řízení k jejich předání do státu, ve kterém podali žádost, a to dle mezinárodní úmluvy, tzv. Dublinského systému. S dalšími osobami zahájili řízení ve věci správního vyhoštění a umístili do zařízení pro zajištění cizinců, ostatním pak udělili policisté výjezdní příkaz s příslušnou dobou platnosti. Poslední variantou je také readmisní řízení (předání do státu, ze kterého do naší republiky vstoupili).

Policisté budou i nadále vykonávat službu rovněž v prostoru hranic, s ohledem na aktuální situaci ve zvýšené míře. Budou rovněž činit jim svěřené úkoly vzhledem ke zjištěným osobám, které hranice nelegálně překročily, a samozřejmě obecně vzhledem k problematice.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 13. září 2022

