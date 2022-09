Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kontroly na státní hranici v rámci Moravskoslezského kraje

Ms kraj - informace a výslednost

Aktualizace dne 30.9.2022

Výsledky znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskou republikou v rámci Ms kraje- vyhodnocení naší činnosti za období:

Od 07:00 29.9.2022- do 07:00 30.9.2022 - počet kontrolovaných osob 5673

počet osob zjištěných při nelegální migraci 6

počet odepřených vstupů 6

Znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskou republikou

Zavedení kontrol na státní hranici se týká také našeho kraje, který sousedí se Slovenskem a hranice má délku cca 49 km. Do opaření, které bude trvat nejméně po dobu deseti dnů, je v rámci Moravskoslezského kraje nasazeno 154 kolegů v jedné směně a to nejen z našeho kraje, ale také z Olomouckého, Královehradeckého, Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje a příslušníci Celní správy ČR.

Občané mohou v našem kraji překročit státní hranici na hraničních přechodech Mosty u Jablunkova - Svrčinovec, Bílá – Bumbálka - Makov, Bílá - Klokočov, Šance – Čadca a jeden železniční hraniční přechod Mosty u Jablunkova - Čadca.

Policisté provádí kontroly nejen na hraničních přechodech, ale také na tzv. zelené hranici.

V průběhu letošního roku jsme zajistili v blízkosti státních hranic či v příhraničí přes 220 cizích státních příslušníků, kdy jen do 28. září 2022 se jednalo o 124 osob. Většinou jsou to občané Sýrie. V minulých letech byly počty do deseti osob, v loňském roce se jednalo o necelých pět desítek migrantů.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

29. září 2022

Další infromace také na:

https://www.policie.cz/clanek/casto-kladene-dotazy-v-souvislosti-se-znovuzavedenim-kontrol-na-statni-hranici.aspx

https://www.policie.cz/clanek/znovuzavedeni-kontrol-na-statni-hranici.aspx

