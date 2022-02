Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Kontrola nákladního vozidla

Ms kraj - dopravní policisté zjistili řadu porušení

Při kontrole dopravní policisté zjistili, že řidič nemá patřičné oprávnění k řízení vozidla, v kabině vozu měl umístěny věci, které znemožňovaly patřičný výhled….

Dopravní policisté z dálničního oddělení Frýdek - Místek zastavili na konci minulého týdne v katastru obce Chotěbuz na sil. I/48 ve směru na Frýdek – Místek 24letého cizince, který řídil nákladní vozidlo s návěsem. Policisté provedli kontrolu se zaměřením na technický stav vozidla a zjistili vážné závady u tahače návěsu. Dále zjistili, že řidič nemá patřičné oprávnění k řízení vozidla, jelikož celková hmotnost tahače i návěsu přesáhla 9,5 tun a řidič měl oprávnění pro skupinu BE, tedy řízení nákladní soupravy do hmotnosti 7 tun. V kabině vozu byly umístěny různé předměty, které narušovaly řidičům výhled dopředu či do stran. Přestupkové jednání řidiče i provozovatele policisté zadokumentovali a postoupili příslušnému správnímu orgánu k projednání. Cizinci byla zakázána další jízda a uložena kauce ve výši 50 tisíc korun, kterou na místě uhradil.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

4. února 2022

