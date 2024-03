Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Jarní prázdniny

MS kraj - bezpečné chování o prázdninách

Sotva skončily vánoční svátky, máme tady jarní prázdniny. S větším množstvím volného času přichází i více dětských úrazů, které si děti způsobují zbrklým chováním či nepozorností, proto je třeba zbytečným problémům předcházet a dávat si pozor. Mezi častá rizika patří špatné přecházení nebo přebíhání silnice. Chodec má povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný. Pravidlem je přecházet silnici na bezpečných místech, užít přechodu pro chodce, nebo přecházet v místech kde je dostatečná viditelnost a silnice je přehledná. Nebezpečnými místy jsou ulice se zaparkovanými vozidly a místa poblíž hřišť. Pozor, ani na přechodu pro chodce nemá chodec absolutní přednost. I tady se musí, než vstoupí do vozovky přesvědčit, zda nic nejede. Mnohdy se stává, že chodci mají na uších sluchátka, koukají do mobilů a nevnímají okolí a dění kolem sebe, což může mít fatální následky v podobě závažné dopravní nehody.

Dbejte na to, aby si děti hrály na bezpečných místech a byly ohleduplné ke svému okolí. Opakujte jim, ať si od cizích osob nic neberou, nikam s nimi nechodí a nevstupují s nimi například osamoceny do výtahu. Pokud je někdo obtěžuje, ať vám to ihned oznámí. V případě, že děti zůstávají samy doma, poučte je, ať neotvírají cizím lidem a nesdělují informace, kdy se rodiče vrátí domů. Pokud odcházejí z domu, měly by rodiče informovat, kam jdou a s kým. Vzhledem k volnému času vzrůstá také počet hodin strávených na sociálních sítích. Zopakujte dětem bezpečné zásady chování na internetu.

Právě v tomto období se setkáváme také se zvýšeným počtem dopravních nehod. Až čtyřicet procent tragických dopravních nehod způsobí řidiči nepřiměřenou rychlostí. Dalším problém je nedostatečné věnování se řízení. Samozřejmostí by při jízdě mělo být použití bezpečnostních pásů. Mějte na paměti „raději ztratit vteřinu v životě, než život ve vteřině.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

por. Bc. Martina Jablońská

komisař oddělení prevence

5. března 2024

