Havárie motorkáře

Karviná - motorkář narazil do mostu a je v kritickém stavu

Dnes 29. ledna 2022 v 11:10 hodin jsme přijali oznámení o nálezu muže v bezvědomí v potoce v Karviné – Starém Městě na ulici Olšiny. Šetřením policisté zjistili, že 45letý muž měl řídit motocykl TM Racing a z dosud nezjištěných příčin narazil do betonového mostu, kde poškodil dopravní značení a přepadl do potoka. Muž utrpěl těžká zranění a byl letecky transportován do nemocnice v Ostravě. Další okolnosti havárie šetří dopravní policisté. U muže byl nařízen odběr krve pro zjištění případného ovlivnění návykovými látkami.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

29. ledna 2022

