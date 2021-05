Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Fyzické napadení - aktualizace

Ostrava: Po slovní rozepři došlo k napadení

Aktualizace – obvinění mladistvé osoby

Policejní komisař zahájil 19. 5. 2021 trestní stíhání 16letého mladíka z provinění těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a provinění výtržnictví. Obviněný mladík se ke svému jednání policistům doznal a uvedl, že si nepamatuje přesné okolnosti napadení, jelikož měl před útokem vypít dvě a půl láhve tvrdého alkoholu.

Obviněný byl od roku 2018 do začátku května letošního roku umístěn ve výchovných ústavech, ze kterých však opakovaně utíkal. Je také prověřován policisty pro podezření z napadení a vyhrožování pracovníkům výchovného ústavu, ke kterému mělo dojít v únoru letošního roku.

Policejní komisař podal dnes podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Trestní zákoník stanoví za výše uvedené trestné činy trest odnětí svobody ve výši tři až deset let, jelikož se jedná o osobu mladistvou, tak mu hrozí trest odnětí svobody do výše pěti let.

Aktualizace - fyzické napadení v centru Ostravy

Osoba podezřelá je již omezena na osobní svobodě. Kriminalisté realizují jednotlivé úkony trestního řízení, dosud však nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby. Podezřelou je osoba mladší 18 let, z hlediska právní kvalifikace platí (viz níže uvedené) podezření ze spáchání provinění pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. I zde ale může dojít k jakékoliv změně.

19. května 2021, 11:00 hodin

Fyzické napadení v centru Ostravy

V pondělí 17. května 2021 v nočních hodinách přijali policisté obvodního oddělení oznámení o fyzickém napadení muže. Včera byly zjištěny informace další, konkrétně se na sociálních sítích objevily záběry z incidentu. Věc si převzali kriminalisté 1. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava.

Ke skutku mělo dojít v pondělí navečer na veřejném prostranství u nákupní zóny v centru Ostravy. Napaden byl po předchozí vzájemné slovní rozepři více než 70letý pracovník ochranky objektu. Neznámý mladý muž se měl rozběhnout a kopnout ho do horní oblasti těla. Napadený upadl a podezřelý měl tedy již ležícího muže kopnout do hlavy.

Ostravští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění pokusu těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Zjišťují veškeré okolnosti a souvislosti výše popsaného jednání, analyzují zjištěné i získané informace. Podezřelým je osoba mladší 18 let a policisté pátrají po jeho aktuálním pohybu. Kriminalisté pracují s informacemi od poškozeného, který neutrpěl vážná zranění, ale vzhledem k charakteru útoku se tak mohlo stát. Policisté dále postupně kontaktují osoby, které by mohly k události poskytnout jakoukoliv informaci.

