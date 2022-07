Evropský den proti vloupání 2022

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

MS kraj - preventivní akce zaměřená proti vloupání do obydlí

Osvětové kampaně u příležitosti Evropského dne proti vloupání, který připadl letos na středu 15. června, se účastnili také policisté Moravskoslezského kraje, kteří v různých lokalitách, během druhé poloviny měsíce června, upozorňovali obyvatele na rizika vloupání do bytů, domů, chat a dalších objektů.

Policisté a strážníci Městské policie Ostrava, včetně psovodů, se společně vydali za občany do chatové oblasti v Ostravě Třebovicích u Opavice a do rezidenční oblasti Ostrava - Hrabová. Akce se zúčastnili také psovodi z oddělení služební kynologie, kteří společně s preventisty Krajského ředitelství moravskoslezské policie navštívili zahrádkáře v jejich osadách v Ostravě – Porubě.

Kromě samotných letáků s cennými informacemi, přidávali osobně zkušení policisté také rady, jak předejít vloupání. Mezi ty základní patří neupozorňovat na svou nepřítomnost a to zejména na sociálních sítích a také zajistit důvěryhodnou osobu, která by na opuštěné obydlí dohlédla či pravidelně vybrala poštovní schránku. Při odchodu, byť i krátkodobém, pozavírat všechna okna a uzamknout vstupy. Není rovněž vhodné ponechávat klíče od obydlí pod rohožkou, květináčem či jiným, zdánlivě důmyslným úkrytem. Hrozí riziko, že by pachatel mohl tuto skrýš objevit, což by mu umožnilo zcela bezproblémový přístup. Naopak, lze jen doporučit vytvořit zdání, že je nemovitost stále obydlena, ať je to častou návštěvou důvěryhodné osoby, či pomocí elektronického systému, který v nepravidelných intervalech může spouštět různé spotřebiče. Není radno také podceňovat důkladné mechanické zabezpečení, kupříkladu kvalitními dveřmi se zámkem či fóliemi na okna, a pokud je to možné, udržovat okolo objektu přehledný uklizený prostor, nejlépe s automatickým osvětlením.

Mimo kontrolně - preventivní činnosti v uvedených lokalitách byly v rámci Moravskoslezského kraje distribuovány na obvodní oddělení, místní úřady a knihovny letáky v rámci Evropského dne proti vloupání s radami pro občany co dělat, „ať se z vysněné dobolené nestane noční můra“.

