Dopravní nehody s chodci

Karvinsko - během října a listopadu došle ke třem tragickým dopravním nehodám s chodci

V říjnu a listopadu, v měsících, kdy ubývá slunečního svitu a vlivem počasí ke snížené viditelnosti dochází také během dne, došlo v okrese Karviná k čtrnácti dopravním nehodám, jejichž účastníci byli chodci. Devět osob bylo zraněno lehce, dvě těžce a bohužel tři nehody měly smrtelný následek.

V pátek 27. října v Karviné v osmnáct hodin večer řidič osobního automobilu při odbočování vlevo tříramennou stykovou světelně řízenou křižovatkou, kterou projížděl v pravém jízdním pruhu na zelený světelný signál, nezastavil před přechodem pro chodce, jenž se nacházel za uvedenou křižovatkou. V tu chvíli v souladu se zelenou světelnou signalizací určenou chodcům vozovku přecházela žena (47 let), kterou řidič svým autem srazil. Přes okamžitě poskytnutou pomoc, kterou jako první zahájil řidič, žena na místě zemřela.

V Havířově v sobotu 11. listopadu před osmnáctou hodinou zaregistrovala řidička osobního vozidla jedoucí v levém jízdním pruhu čtyřproudé komunikace ve středovém dělícím pásu ženu, která přecházela pozemní komunikaci po vyznačeném přechodu pro chodce. Zastavila, aby mohla chodkyně bezpečně přejít. Ovšem řidička (52 let) jedoucí v pravém jízdním pruhu nezastavila a chodkyni (82 let) srazila. Přestože jí byla nejprve svědky nehody a poté zdravotníky poskytnuta první pomoc, po převozu do nemocnice žena svým zraněním podlehla.

V úterý 21. listopadu po šestnácté hodině v Karviné řidič (78 let) osobního vozidla s největší pravděpodobností přehlédl ženu, která z jeho pohledu zprava do leva přecházela přes označený a dobře osvětlený přechod pro chodce. V protisměru již zastavila řidička, aby jí umožnila bezpečně přejít vozovku. Přes okamžitě poskytnutou první pomoc, které se mimo jiné ujal zdravotník nacházející se v místě nehody, žena (76 let) na následky zranění po několika dnech v nemocnici zemřela.

Oba řidiči i řidička, kteří jsou podezřelí ze zavinění dopravních nehod, nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Všechny tři dopravní nehody s tragickým následkem se udály za snížené viditelnosti a na přechodu pro chodce. Řidiči uvedli, že chodce neviděli či přehlédli. Navíc dvě nehody měly společného jmenovatele, a to, že před přechodem pro chodce již zastavilo jiné vozidlo a chodcům umožnilo přejití. V jednom případě vozidlo v protisměru, v druhém vozidlo v souběžném jízdním pruhu, což ovšem nerespektovali řidiči vozidel, kteří měli na dopravní nehodě účast. U říjnové dopravní nehody hrála roli skutečnost, že některé řízené křižovatky signalizují volno pro řidiče odbočující vlevo nebo vpravo, přičemž současně mohou na zelený signál přecházet také chodci, kteří jim tím průjezd křižují. V tomto případě nesmí řidič chodce omezit ani ohrozit.

Nicméně také chodci jsou účastníci silničního provozu a pro svou vlastní bezpečnost by měli učinit maximum. Karvinští kriminalisté prověřují také okolnosti dopravní nehody, ke které došlo 10. listopadu před sedmnáctou hodinou na čtyřproudé komunikaci v Karviné. Chodkyně (69 let) přecházela komunikaci mimo přechod pro chodce, přičemž do vozovky vstoupila z levé strany řidičky (26 let), která místem projížděla. Došlo ke střetu, při kterém chodkyně utrpěla těžké zranění (viz. video).

V reakci na zmíněné dopravní nehody policisté okamžitě zvýšili dohled na silnicích a kromě dodržování pravidel silničního provozu všemi účastníky, kladou důraz také na prevenci. Jak už bylo zmíněno, zimní období je typické především nedostatkem denního svitu, a tak je nesmírně důležité, aby chodci k přecházení vozovky využívali nejen přechody pro chodce, ale rovněž se zviditelnili použitím reflexních materiálů. Reflexní materiál je viditelný až do vzdálenosti 200 metrů, což řidiči zajistí dostatek času na přiměřenou reakci. Reflexní pásek, či jiný doplněk je vhodné umístit na pohyblivou část těla. Tím dojde k větší pravděpodobnosti, že jej řidič skutečně zaznamená.

Při přecházení vozovky je také nezbytné s řidičem navázat vzájemný oční kontakt, abychom věděli, že se o sobě víme. Přesto, že na semaforu svítí chodci zelená, musí se stále dívat okolo sebe. Někteří řidiči mohou být bezohlední a přesto, že má chodec zelenou, nerespektují to.

Také bývá problematická chůze po silnici v případě, že je chodník třeba zasypán sněhem. Chodec v takové situaci musí k chůzi využít levou stranu vozovky, tedy jít v protisměru jízdy vozidla, aby měl přehled, jaké vozidlo se k němu blíží. Někteří chodci chodí po pravé straně, avšak v takovém případě nemají přehled, co se za nimi děje.

Mysleme tedy na svou bezpečnost:

1) využívejme reflexní materiály k tomu, abychom se zviditelnili,

2) při přecházení vozovky po přechodech pro chodce se neustále koukejme okolo sebe,

3) využívejme k přecházení vozovky především přechody pro chodce,

4) pokud se dostaneme do situace, kdy musíme k chůzi využít vozovku, pak mějme na paměti, že se chodí vlevo, v protisměru jízdy vozidel,

5) pamatujme, že v zimním období kluzká vozovka několikanásobně prodlužuje brzdnou dráhu vozidla nebo případnou změnu směru jízdy.

Pro připomenutí pravidel bezpečné chůze přikládáme video ze série PORADCE, policejní rádce pro bezpečný život: https://youtu.be/9IbkLcr-ZvI?si=ES57BlP8-haHuNkb

por. Mgr. Daniela Vlčková, oddělení tisku

por. Bc. Miroslav Kolátek, oddělení prevence

6. 12. 2023

