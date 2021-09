Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Ms kraj - největší akce tohoto roku proběhla na Letišti Leoše Janáčka

Největší akce letošního roku pro veřejnost a to také návštěvností, „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky“ se uskutečnila na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě v průběhu uplynulého víkendu.

Dny NATO jsou velmi atraktivní záležitostí a navštíví je vždy desetitisíce lidí. Policisté se na tuto akci pečlivě připravovali. Při samotné realizaci zajišťovali celé spektrum činností a to nejen dopravu, ale prezentovali svou činnost a to jak dynamickými, tak statickými ukázkami, pečovali o ztracené děti, byli připraveni řešit přestupkové i trestní jednání a mnoho dalšího.

Již na příjezdových cestách do areálu dopravní policisté koordinovali dopravu a činili maximum pro její plynulost. V sobotu však množství vozidel směřujících na jedno místo v danou dobu přineslo komplikace na příjezdových trasách a řidiči se museli připravit na kolony, které byly až v délce čtyř kilometrů. Činnost všech zúčastněných složek napomohla rychlejšímu zprůjezdnění komunikací. Pro návštěvníky akce byla zřízena dopravní linka, na které policisté poskytovali informace k případným dopravním komplikacím a objízdným trasám a také jsme o této problematice informovali občany na soc. sítích (Twitter). V sobotu došlo k jedné dopravní nehodě, při které jedna osoba utrpěla lehká zranění. V neděli již kolony nevznikaly a provoz na komunikacích byl plynulý. Policisté zjistili u jednoho řidiče požití alkoholu před jízdou, dechová zkouška vykázala hodnoty přes 0,6 promile.

Do opatření byli nasazeni jak policisté uniformované policie, tak policisté kriminální služby a vyšetřování, kteří zajišťovali standardně bezpečnost chráněných osob a další úkoly. Krizoví interventi v průběhu víkendu poskytovali péči devíti ztraceným dětem, které byly předány v pořádku rodičům.

Dynamické ukázky našeho ředitelství započala Zásahová jednotka ve spolupráci s Malopolskou protiteroristickou jednotkou z Krakowa a námětem bylo osvobození rukojmích z rukou teroristů. Poté došlo před zraky diváků k předání praporů Zásahové jednotce, která v loňském roce oslavila 30 let svého vzniku a speciální pořádkové jednotce, jenž slaví v letošním roce 10 let vzniku. Prapory byly předány vzácnými hosty, jimiž byli ministr vnitra Jan Hamáček a náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. Tomáš Kubík. Významnost sobotního dne doplnilo symbolické předání klíčů od služebních vozidel určených pro výjezdovou činnost moravskoslezských policistů. Technika byla pořízena z daru Moravskoslezského kraje a do rukou krajského ředitele policie brig. gen. Tomáše Kužela tyto klíče předával pan hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Nechyběla ani oblíbená ukázka z činnosti oddělení služební kynologie krajského ředitelství, kteří spolu se slovenskými kolegy z Žiliny a jejich čtyřnohými svěřenci divákům předvedli své dovednosti.

Dynamické ukázky probíhaly po oba dny. Návštěvníci se mohli dále seznámit s nejmodernější speciální policejní technikou, včetně vozidel. Na místě byli také personalisté, kteří poskytovali informace k náboru. Na své si přišli nejen dospělí, nýbrž i děti při prověřování svých znalostí v preventivním stánku a výše uvedené doplnila i statika a prezentace činnosti policejních potápěčů.

V rámci Dnů NATO jsme nemuseli řešit žádné závažnější problémy. Děkujeme všem návštěvníkům a řidičům, že respektovali pokynů policistů a byli k sobě navzájem ohleduplní.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

20. září 2021

