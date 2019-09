Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Crash!!!

Ms kraj - Moravskoslezští policisté dnes, spolu s dalšími partnery, slavnostně zahájili jedinečnou výstavu Crash!!!

K otevření výstavy byl vybrán symbolický den pátek třináctého.

Projekt CRASH!!! byl vytvořen za výrazné finanční podpory Moravskoslezského kraje a za spolupráce Velkého světa techniky v Dolních Vítkovicích. Samotná myšlenka vznikla již před několika léty, kdy jsme se zamýšleli nad tím, jak předejít zbytečným ztrátám na životech, a to především mladých řidičů, chodců a cyklistů. Velice nás těší, že jsme mohli naše úvahy převést ve skutečnost a představit tuto problematiku poutavou a interaktivní formou, široké veřejnosti.

Úvodní slova slavnostního zahájení této expozice byla slyšet z úst náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pana Mgr. Lukáše Curyla, ředitele Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje brig. gen. Mgr. Tomáše Kužela a ředitele Velkého světa techniky pana Ing. Jakuba Švrčka.

Cílem výstavy je preventivně působit na všechny účastníky silničního provozu, aby pochopili, že unáhlené jednání na cestách má svá rizika, kterým lze však vlastním přičiněním předejít a odvrátit mnohdy fatální následky.

Výstava byla koncipována tak, aby byla zajímavá a poučná zejména pro mladou generaci, určená je však pro celé rodiny a návštěvníky všech věkových kategorií, včetně menších dětí. Kdo jiný, než odpovědný rodič, by měl dítě seznámit s tak vážným tématem, jakým je dopravní bezpečnost.

Celá expozice bude k vidění v prostorách Velkého světa techniky v Ostravě až do února příštího roku, kde se mohou návštěvníci setkat s ne zrovna příjemnými situacemi, které však vznikají bezprostředně po dopravních nehodách. Tato výstava by měla účastníky silničního provozu přimět přemýšlet nad hazardováním se svými vlastními životy. Samotná výstava nabízí návštěvníkům simulace různých situací, ve kterých si například uvědomí důležitost reflexních prvků, které jim mohou zachránit nejen zdraví, ale ve většině případů i život. Setkají se nejen se simulací dopravní nehody motorkáře, který díky nezvládnutí řízení vyjel ve vysoké rychlosti ze silnice a narazil do stromu, ale také s nehodu mladých lidí, kteří usedli do vozidla k podnapilému řidiči.

Na projektu se také sponzorsky podíleli: spol. s r.o, Car Tec Group a.s., společnost Niceboy a Centrum bezpečné jízdy - Libros Ostrava.

nprap. Karolína Bělunková

oddělení tisku

13. září 2019

