Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Cizinec chtěl podplatit policisty

Ms kraj - byl zadržen a obviněn

Kontrola na hranicích skončila podezřením ze zločinu podplácení.

V pondělí 15. února 2021 kontrolovali policisté cizinecké policie na hraničním přechodu Mosty u Jablunkova vozidla přijíždějící ze Slovenské republiky a jejich osádky v souvislosti s kontrolou volného pohybu osob na území České republiky. Hodinu po půlnoci zastavili vozidlo Mercedes s rumunskou registrační značkou. Osádka předložila doklady totožnosti a uváděla, že jede do Dánska nakupovat automobily. Při navrácení dokladů policisté zjistili, že se v autě nachází ještě další osoba. Jednalo se o 36letého muže, který měl u sebe pouze doklad totožnosti a ofocenou první stranu řidičského průkazu. Muži zákona cizinci sdělili, že dál nesmí jet, jelikož nesplňuje důvodný účel pro tranzit přes Českou republiku, když si má údajně jet pro vozidlo a nemá platný řidičský průkaz. Při projednávání celé věci měl cizinec nabídnout policistům úplatek ve výši 20 Euro a to s cílem pokračovat v cestě do Dánska. Policisté úplatek jednoznačně odmítli, muže zadrželi a skončil v policejní cele. Policejní komisař z Frýdku Místku cizince obvinil ze zločinu podplácení a podal podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby. Soudem však nebyl akceptován a cizinec byl propuštěn dnešního dne na svobodu. Obviněnému hrozí odnětí svobody až do výše šesti let.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

17. února 2021

