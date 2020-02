Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Chtěli peníze

Ostrava - měli je získat na základě nepravdivých údajů

Komisař z 1. oddělení obecné kriminality v Ostravě zahájil trestní stíhání několika osob ve věci podezření ze spáchání přečinu úvěrového podvodu. Oznámení učinila v loňském roce bankovní společnost, která dodala vyčíslení škody o vyplacení téměř 850.000,- Kč osobám, které se mohly dopustit protiprávního jednání a měly uvést nepravdivý údaj při sjednávání úvěru. Celkem bylo zažádáno bezmála o 40 úvěrů, ale vyplacena byla zhruba polovina.

Začal dlouhý vyšetřovací proces, během kterého kriminalisté shromažďovali důkazní materiály. V jednom případě komisař odkryl sérii podvodných úvěrů, které měla na svědomí žena ve věku 24 let z Ostravy. Ta si měla založit v jedné z bank účet na své jméno a následně požádat prostřednictvím stažené mobilní aplikace o úvěr ve výši 50.000,- Kč. Již při sjednání půjčky měla uvést nepravdivý údaj o svém zaměstnání a také výdělku peněz. Přesto jí byl úvěr schválen, peníze obdržela na svůj účet a obratem úvěr splatila. Následně více jak 10 lidem (ve věku 20 až 40 let) měla prostřednictvím stažené aplikace v mobilním telefonu sjednat úvěr ve výši 50.000,- Kč. Za každý sjednaný úvěr si měla vyinkasovat provizi v různé výši od 5.000,- Kč do 25.000,- Kč. V jednom případě řekla muži, že mu úvěr nebyl schválen a celou částku 50.000,- Kč si měla ponechat pro svou potřebu. Své „klienty“ měla oslovit buď před bankou, nebo na doporučení známých.

V dalších případech se jednalo o úvěry, u kterých měli žadatelé uvést například nepravdivý údaj o svém výdělku či zaměstnavateli. Tyto žádosti neměly nic společného s již zmiňovanou „hlavní organizátorkou“.

Ve většině případech nedochází ke splácení sjednaných úvěrů.

Důvodně podezřelá 25letá žena je podle zákona ohrožena trestem odnětí svobody až na 8 let. Ostatním obviněným hrozí až 5 let odnětí svobody.

por. Bc. Eva Michalíková

26. února 2020

