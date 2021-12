Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bral vše, co mu přišlo pod ruce

Frýdeckomístecko - má na svědomí téměř třicet skutků majetkové trestné činnosti.

Díky operativní činnosti, místní a osobní znalosti policistů obvodního oddělení Frýdlant nad Ostravicí a frýdeckomísteckých kriminalistů se podařilo odhalit pachatele, který má na svědomí téměř třicet skutků majetkové trestné činnosti. Čtyřicetiletého muže kriminalisté obvinili z přečinu krádeže a porušování domovní svobody.

Obviněný se měl od loňského února do letošního října dopouštět krádeží vloupáním do rodinných domů, rekreačních chat, zahradních domků či garáží na území několika obcí na Frýdeckomístecku, v jednom případě i na Novojičínsku. Mimo to se také v šesti případech dopustil krádeží zboží v prodejnách potravin, drogerie, ale i hračkářství.

Muž si vybíral především objekty, které působily jako neobývané, tyto prohledal a odnášel si z nich různé věci, které se následně snažil prodat náhodným osobám. Jednalo se o nářadí, šperky, obrazy, starožitnosti, hudební nástroje, ale také např. panenky, kuchyňské nádobí, alkohol a v jednom případě také kanystry s pohonnými hmotami.

Při výslechu se muž k trestné činnosti doznal, navíc se doznal i k několika dalším krádežím vloupáním, o kterých se poškození dověděli následně až od policistů. Část odcizených věcí pak muž policistům vydal. Obviněný svým jednáním způsobil škodu za bezmála 300 tisíc korun. Za uvedené skutky mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

17. prosince 2021

