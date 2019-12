Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bezpečně na horách

MS kraj: návštěvníci lyžařských areálu v Beskydech mohou potkat policejní hlídky na lyžích.

Návštěvníci lyžařských areálu se v Beskydech mohou setkat s policisty nejen, když řeší plynulost provozu na pozemních komunikacích, ale nově také na svahu.

Výběr policistů probíhal na začátku roku, jedná se o policisty ze speciální pořádkové jednotky, kteří již mají zkušenosti s pohybem na lyžích. S otevřením areálů policisté spustili preventivní projekt „Bezpečně na horách“, který byl finančně podpořen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Od ledna 2020 budete také moci v akci vidět policejní lyžařské hlídky v Jeseníkách.

Policejní lyžařské hlídky dohlíží na lyžaře a snowboardisty, zda svým jednáním neohrožují ostatní osoby i na bezpečnost na sjezdových tratích. Policisté touto preventivní činností chtějí u sportujících osob zvýšit právní povědomí, respektování pravidel FIS a zároveň dodržování bezpečného pohybu a předcházet různé majetkové trestné činnosti. Policisté jsou vybaveni nejen na sjezdové lyžování, ale také pro skialpinismus. Budou se pohybovat a preventivně monitorovat nejen sjezdovky, ale také zajištění chat a rekreačních objektů v nepřístupném horském terénu a pomáhat při pátrání po hledaných osobách Horské službě České republiky.

Pravidla bezpečného chování na sjezdovce

1. Ohled na ostatní lyžaře: Musí se neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy: Musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy: Každý přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění: Předjíždět se může shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění: Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastavení: Musí se vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Ten, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup: Ten, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek: Musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech: Při úrazech je každý povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se: Každý, ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Pro bezpečný a ničím nerušený pohyb na sjezdovkách je také správná výbava.

Doporučujeme lyžařům i snowboardistům:

• používat ochranné pomůcky zejména ochrannou přilbu, která musí splňovat podmínky podle směrnic, doporučujeme užívat nejen dětem, ale i dospělým osobám

• ochrana očí při sněžení, mlze i slunci, možnost použití filtrů

• chrániče páteře

• začátečníci a malé děti nosit při lyžování vestu s reflexními prvky.

Vyznavačům běžeckého lyžování:

• s rozvahou plánovat své trasy

• pozorně číst v mapách

• na běžeckých tratích nevstupovat mimo vyznačené stopy.



Pokud se chcete občerstvit nebo si odpočinout po náročném lyžování - neponechávejte sportovní výbavu bez dozoru!

Za pár dnů nastanou vánoční svátky a děti mají prázdniny, dospělí dovolené. S tím bude spojená větší návštěvnost právě lyžařských areálů a většího počtu vozidel, kterými budou návštěvníci do těchto míst přijíždět. Doporučení pro řidiče:

• řádná zimní výbava na vozidle, používat zimní pneumatiky a na určených úsecích i sněhové řetězy

• v zimních střediscích parkovat na vyznačených místech, jinak může dojít k zablokování komunikace a znesnadnění průjezdu ostatních vozidel a vozidel IZS

• nezanechávejte v zaparkovaných vozidlech hodnotné věci ani doklady

• nezapomeňte zajistit motorové vozidlo proti odcizení

• respektujte dopravní značení.



Přejeme všem návštěvníkům našeho kraje krásné sportovní zážitky bez komplikací.

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

oddělení tisku

20. prosince 2019

