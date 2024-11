Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Běžná silniční kontrola se proměnila v pronásledování

MŘ Ostrava - Řidič byl nejenom pod vlivem drog.

O dalším profesionálním zákroku a vzájemné spolupráci ostravských policistů a operačních důstojníků jsme se mohli přesvědčit v minulých dnech. Měla to být běžná silniční kontrola, ta se však proměnila v ujíždění a nebezpečnou jízdu.

Policisté z obvodního oddělení Vratimov v odpoledních hodinách prováděli dohled nad silničním provozem v rámci svého okrsku. Na ulici Březové v Šenově si všimli protijedoucího vozidla Volkswagen Passat. Díky osobní znalosti věděli, že auto řídí muž se zákazem řízení, a proto se rozhodli služební vůz otočit a řidiče zkontrolovat. Ten však na výzvu k zastavení nereagoval, naopak sešlápnul plyn a začal mužům zákona ujíždět. Ti ihned dali do vysílačky relaci ostatním kolegům, kteří zanedlouho ujíždějícího řidiče začali společně pronásledovat. Do tohoto se zapojili jak dopravní policisté, tak kolegové z oddělení hlídkové služby Ostrava. Řidič jel zběsilou jízdou přes obce mnohdy i rychlostí přes 100 km/hodinu. Při své jízdě způsobil dopravní nehodu, kdy došlo ke střetu s jiným vozidlem, přesto v ujíždění pokračoval. Přejížděl různě do protisměrů a ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. V jedné situaci také ohrozil motorkáře, kterého v těsné blízkosti naštěstí minul. Z těchto důvodů se policisté z hlídkové služby rozhodli zastavit vozidlo v neobydlené části tak zvaným PIT manévrem. Po tomto ujíždějící vozidlo skončilo v příkopu. Překvapený řidič byl ihned zadržen. Naštěstí nedošlo k vážnému zranění žádné ze zúčastněných osob.

Ukázalo se, že 39letý muž neujížděl jen pro vyslovený zákaz řízení. Také měl pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle. Dechová zkouška na alkohol dopadla s negativním výsledkem. To však nebylo pro policisty všechno. Při následné kontrole vozidla muži zákona zajistili také větší množství bílé krystalické látky.

Kriminalisté ze Slezské Ostravy si muže převzali k dalším procesním úkonům. V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání hned několika trestných činů. Komisařem byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V současné době kriminalisté na případu stále pracují.

por. Bc. Eva Michalíková

8. listopadu 2024

