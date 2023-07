Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzít písemnost - Vadym ILIUCHENKO

Č. j. KRPZ-41324-54/TČ-2022-1511PA-NEJ

Uherské Hradiště 23. července 2023

Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Oddělení hospodářské kriminality, jako orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení

§ 16, § 17 a § 18 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, se osobě Vadym ILIUCHENKO, nar. 04.01.1982, st. přisl. UKR,

ve smyslu ust. § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle § 79f odst. 1, odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 23.7.2023 pod č.j. KRPZ-41324-52/TČ-2022- 1511PA-NEJ, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení.

Písemnosti jsou v souladu s ust. § 62 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 49 odst. 2, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník tr. řízení nemá na území České republiky hlášenu žádnou adresu pobytu, nelze mu zanechat výzvu v místě doručování, a tudíž jde o osobu neznámého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Velehradská třída 1217, Uherské Hradiště 686 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 7:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce dle ust. § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, vyvěšen po dobu 30 dnů, kdy desátý den po dni vyvěšení na úřední desce je považován za den doručení (ust. § 50l odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

por. Mgr. Bc. Ivo Nejezchleba

komisař

Vyvěšeno dne: 24.07.2023

Sejmuto dne: 23.08.2023

Související dokumenty Veřejná vyhláška Vadym ILIUCHENKO.pdf

Velikost souboru:191,2 KB / formát PDF

vytisknout e-mailem