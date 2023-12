Č. j. KRPZ-42468-80/TČ-2023-1505PA-SCH

Č. j, KRPZ-42468-80/TČ-2023-1505PA-SCH Zlín 27. prosince 2023

Ú ře d n í záz n a m

oznámení o možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, jako orgán věcně příslušný podle ustanovení 516, SI 7 a 518 zákona č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, v trestní věci spáchání přečinu podvod dle S 209 odst. 1 odst. 3 tr. zákoníku, přečin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací dle S 230 odst. 2 písm. a,c), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a zločin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle S 234 odst. 3 alinea 1 trestního zákoníku.

- osobě Ardakeldi AMANTAY, nar. 17.09 1998, trv. bytem Obchodní 1210/7, 301 OO Plzeň-Skvrňany, Česko

podle 525 odst. 2 zákona č, 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje možnost převzetí následující písemnosti:

Usnesení dle S79f odst. 1 až 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, vydaného dne 27.12.2023 pod č.j. KRPZ-42468-781TČ-2023-1505PA-SCH, adresované shora jmenovanému účastníkovi řízení,

Písemnosti jsou v souladu s ust. 525 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů doručovány veřejnou vyhláškou, neboť účastník řízení nebyl zastižen na adrese svého pobytu uvedeného u svého povolení dlouhodobého pobytu.

Adresát si může písemnost vyzvednout na Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Zlín, Oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Nám. T. G. Masaryka 3218, Zlín 760 01, a to vždy od pondělí do pátku v době od 07:30 hod. do 15:00 hod. do 15 dnů ode dne uložení.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15 dnů. (S25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

Poslední den této lhůty je dnem doručení.