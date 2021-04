Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Cyklistická sezona začíná

KRAJ – Víte jak se na kolo správně vybavit a na co rozhodně nesmíte zapomenout?

Počasí nám konečně začíná přát a začíná se pomalu, ale jistě oteplovat. Takovéto počasí vyláká na cyklostezky, silnice a různé výlety řadu sportovců na kole. Před každou jízdou a hlavně teď po zimě je nesmírně důležité kolo zkontrolovat, případně ho dát před sezonou do servisu a až následně na cestu vyrazit.



Co na kole nesmí nikdy chybět?



Brzdy- nejčastější jsou ráfkové, někdy i kotoučové. Kolo musí mít dvě na sobě nezávislé brzdy s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku.



Přední odrazka - je bílé barvy a může být zkombinovaná také s přední bílou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností.



Zadní odrazka - je červené barvy a může být zkombinovaná se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností.



Odrazky v drátech kola - dvě odrazová sklíčka oranžové barvy jsou umístěna v paprscích obou kol. Mohou být nahrazena odrazovými materiály na ráfku kola, bocích plášťů, koncích blatníků, nebo bočních částech oděvu cyklisty.



Odrazky na pedálech - jsou umístěny na obou stranách pedálů. Sklíčka oranžové barvy mohou být nahrazena odrazovými materiály na obuvi, nebo v její blízkosti.



Přilba - pokud jste mladší 18ti let jedná se o povinnou výbavu. I pokud jste starší, velmi doporučujeme přilbu za jízdy používat. Každý by měl rozhodně zvážit, jestli riskovat a hazardovat se zdravím, protože téměř v polovině případů cyklistických nehod je poraněna hlava a toto poranění může mít fatální následky.

Každý cyklista je účastníkem silničního provozu a proto pro něj platí jistá pravidla. Společně s chodci jsou zároveň nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu.

Mezi pravidla, která musí každý cyklista dodržovat je například to, že nesmí na kolo usednout pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. Dále nesmí za jízdy telefonovat nebo psát SMS zprávy a musí se plně věnovat řízení.

Jen v roce 2020 došlo k 470 dopravním nehodám, při kterých byl účastníkem nehody cyklista. Celkem 5 cyklistů při nehodě zemřelo, 30 cyklistů bylo zraněno těžce a 314 jich bylo zraněno lehce.

Deset rad pro cyklisty:

1. Vždy zkontrolujte stav kola a správně se na kolo vybavte – kolo mějte funkční, seřízené a servisované. Dbejte na seřízené na brzdy, povinnou výbavu kola a doporučujeme mít s sebou i vhodné nářadí. Pokud jste mladší 18ti let vždy při jízdě použijte povinnou výbavu, a to přilbu. Doporučujeme používat i osobám starším.



2. Řiďte se pravidlem „vidět a být viděn“ - mějte na sobě (reflexní oblečení nebo oblečení s reflexními prvky) i na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětleni vpředu i vzadu.

3. Na kolo nesedejte pod vlivem alkoholu ani pod vlivem omamných látek - v případě postihu je na vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.

4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete – trasu volte podle svých zkušeností a fyzických možností. Při jízdě pravidelně a dostatečně pijte vodu a občerstvěte se.

5. Buďte ohleduplní a předvídaví

6. Komunikujte s okolím - v případě jakékoli změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali. Vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.

7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy

8. Dávejte pozor na mrtvé úhly

9. Kolo zamykejte - zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě a to současně za rám a alespoň přední kolo.

10. Jakoukoliv nehodu nahlaste - pokud dojde k nehodě se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste na linku 158 a v případě vážnějšího zranění přivolejte zdravotnickou záchrannou službu.



kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

28. dubna 2021

