Prevence majetkové trestné činnosti

PLZEŇSKÝ KRAJ – Nejen v době adventu, ale i po celý rok buďte obezřetní a nezapomínejte, že příležitost dělá zloděje.

Policisté v Plzeňském kraji během celého roku zaměřují svoji pozornost do míst, kde dochází k velké kumulaci osob. Specifickým obdobím jsou pak vánoční svátky, které jsou spojeny s nákupy dárků, vánočními trhy nebo rozsvěcováním stromků. S tím souvisí zvýšená koncentrace lidí v obchodních centrech a jejich přilehlých parkovištích a dalších lokalitách, které jsou z hlediska bezpečnosti vyhodnoceny jako rizikové. Proto policisté realizují celou řadu bezpečnostních a preventivních opatření, jejichž cílem je působit proti páchání trestné činností majetkového charakteru jako jsou krádeže na osobách nebo vloupání do vozidel.

Ke kapesním krádežím dochází opakovaně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Mějte své věci neustále pod kontrolou a neusnadňujte kapsářům práci. Kapsáři kradou bleskově a nepozorovaně, poškozený se často dozví o krádeži později a na jiném místě, než k ní došlo. Zkušený kapsář dokáže vytipovanou věc ukrást během dvou sekund.



1. Věnujte pozornost svému okolí, vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí.

2. Svá zavazadla nikdy nespouštějte z očí, vhodně jej uzavřete.

3. Tašky nebo batohy, kde máte peníze, nenoste na zádech, kam nevidíte.

4. Kabelku noste pokud možno u těla.

5. Pokud nosíte peníze, platební karty, aj. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikdy do zadních kapes kalhot.

6. Osobní doklady nenoste v peněžence, ale uložte je na jiné bezpečné místo.



V případě, že se stanete obětí krádeže, obraťte se neprodleně na policii. Snažte se přitom co nejpřesněji upamatovat na místo, kde ke krádeži došlo, popřípadě na popis pachatele. V případě, že je Vám odcizena platební karta, co nejdříve ji u svého bankovního ústavu zablokujte.

Co se týká vloupání do vozidel, vždy pamatujte na heslo „Auto není trezor“, proto své osobní věci neponechávejte v autě viditelně odložené v automobilu.



Přejeme Vám klidné a ničím nerušené vánoční svátky.

