Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Evropský den proti vloupání

PLZEŇSKÝ KRAJ - policejní preventistky z Plzeňského kraje se vydaly mezi veřejnost, aby jim předaly cenné rady, jak si zabezpečit svá obydlí proti případnému vloupání.

Riziko vloupání do obydlí a rekreačních objektů je aktuální během celého roku. Do víkendových chat pachatelé vnikají především v zimních měsících, kdy jsou tyto objekty opuštěné. Rodinné domy a byty jsou pak ohroženy v letním období, neboť jejich majitelé odjíždějí na dovolené. Jak ukazují statistická data, tak od začátku ledna do konce května roku 2020 zaevidovali policisté v Plzeňském kraji celkem 63 případů vloupání do rodinných domků, 50 případů vloupání do víkendových chat a v šedesáti případech se pachatel vloupal do bytu.

1.1.2020 – 31.5.2020 1.1.2019 – 31.5.2019 1.1.2018 – 31.5.2018 Krádeže vloupáním do rodinných domků 63 86 62 Krádeže vloupáním do víkendových chat 50 71 63 Krádeže vloupáním do bytů 60 88 65

Nabízí se otázka, jak předcházet případnému vloupání a jak si co nejlépe zabezpečit svůj majetek tak, aby nás po příjezdu z dovolené nečekalo nemilé překvapení. Z potřeby působit na veřejnost preventivně a informovat je o nových trendech vloupání a zároveň účinných způsobech ochrany majetku, vznikl celorepublikový projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“. Projekt je koncipován jako souhrnné opatření v činnosti Policie ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad majetkové trestné činnosti. Zmiňovaný projekt byl představen již v roce 2018, kdy jeho hlavním nástrojem je mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“, která je dostupná v App Store i v Google Play. Stávající aplikace s nabídkou návodů i ověřených kontaktů na dodavatele různých typů kvalitního zabezpečení majetku se v roce 2020 rozšíří o informace k elektronickému zabezpečení majetku.

V letošním roce připadá Evropský den proti vloupání na 17. červen. Proto se policejní preventistky z Plzeňského kraje vydaly mezi veřejnost, aby jim předaly cenné rady, jak si zabezpečit svá obydlí proti případnému vloupání. Policistky jste mohli v Plzeňském kraji potkat v OC Olympia, před Hypermarketem Globus a v dalších lokalitách. V našem preventivním stánku se návštěvníci obchodních center mohli seznámit s aplikací „Zabezpečte se“, obdrželi informační materiály i dárkové předměty vztahující se ke kampani.

kpt. Mgr. Markéta Fialová

30. června 2020

