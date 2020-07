Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečně u vody

PLZEŇSKÝ KRAJ - Do celorepublikového bezpečnostně preventivního opatření se zapojily hlídky krajského ředitelství a pracovník Státní plavební správy.

V Plzeňském kraji probíhá od začátku července celorepublikové bezpečnostní preventivní opatření s názvem „Bezpečně u vody“. Jeho záměrem je nejen odhalovat, ale především předcházet protiprávnímu jednání v souvislosti s řízením a provozem plavidel na sledované i nesledované vodní komunikaci a zároveň preventivně působit v rekreačních a chatových oblastech a kempech.

Do opatření se již minulý čtvrtek zapojili policisté z obvodního oddělení Město Touškov, kteří disponují motorovým člunem pro kontrolu sledované účelové vodní cesty přehradní nádrže Hracholusky. Tato oblast je známou rekreační lokalitou, ve které se v letní sezóně navyšuje počet návštěvníků, kteří využívají vodní plochu k provozování různých sportů. Touškovští policisté tedy společně s pracovníkem Státní plavební správy dohlíželi na bezpečný provoz na přehradě. Zaměřili se na kontroly malých plavidel, jejich správné označení, technické vybavení, celkový stav, dále kontrolu průkazu vůdce plavidla, lodní osvědčení, porovnání aktuálního stavu lodě s popisem v průkazu a na provádění kontroly požití alkoholických nápojů či užití jiných návykových nebo psychotropních látek.

Preventivně bezpečnostního opatření se kromě hlídky ve vodním člunu zúčastnili rovněž kolegové se služebním vozidlem, kteří se zaměřili zejména na rybáře, zda nepytlačí, dále na přestupky v dopravě, především pak na parkování na místech, kde je to zakázáno. V neposlední řadě i na majetkovou trestnou činnost, ke které by mohlo docházet na plážích a březích vodní plochy.



Vzhledem k letním měsícům budou policisté k vodním plochám vyjíždět pravidelně a dohlížet na bezpečný provoz plavidel, ale i preventivně působit na rekreanty na březích.

kpt. Mgr. Markéta Fialová

10. července 2020

