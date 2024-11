Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Svobody si "užil" sotva měsíc

PARDUBICE – Recidivista je zpět za mřížemi.

Ve středu okresní soud v Pardubicích poslal do vazby devětadvacetiletého muže, který je obviněn z trestného činu krádeže. Teprve v říjnu letošního roku opustil brány věznice, kde si odpykával trest za předchozí majetkovou trestní činnost. Na svobodě pak měl stihnout krást už ve třech případech. Nejprve v obchodě s elektronikou měl odcizit mobilní telefon, dále jeho cesta vedla do nově otevřené prodejny, kde měl odcizit sladké pečivo a alkohol. A do třetice, to ho už ani sladkosti nezaujali, a v jednom místním marketu měl projít přes pokladny s lahví destilátu pod bundou. Dříve než opustil prodejnu ho zadrželi pracovníci ostrahy a zavolali na místo hlídku policistů. Lustrací kolegové zjistili, že se zadržený muž protiprávního jednání měl dopouštět i v minulosti a tak putoval do policejní cely.

V případě pravomocného odsouzení, na které si počká ve vazební věznici, hrozí obviněnému až tři roky vězení.

Přiloženo video PČR.

22. listopadu 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem