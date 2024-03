Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Seniorka naletěla podvodníkovi

PARDUBICKO - Falešný lékař z Jemenu ji měl připravit o celkem 530.000 korun.

Na počátku dalšího smutného příběhu stojí žádost o přátelství neznámého muže prostřednictvím sociálních sítí. Té 69letá žena vyhověla a začala si v březnu minulého roku s cizím mužem, který se vydával za amerického lékaře pracujícího pro OSN v Jemenu, dopisovat. Zhruba po měsíci komunikace začal zjišťovat její finanční situaci. Poškozená se mu „pochlubila“, že má našetřeno 130.000 korun v hotovosti. Během další komunikace jí uvedl, že by za ní rád přiletěl do České republiky na dovolenou, a požádal jí o zaslání peněz na letenku z Jemenu. Poškozená se dostavila osobně na pobočku jedné pardubické banky a veškeré našetřené peníze v hotovosti ve výši 130.000 korun vložila na účet podle instrukcí. Podvodník chtěl navíc ještě po ženě zaslat potvrzení o uskutečněné transakci. K setkání ale nedošlo a údajný lékař požadoval další peníze, které měly být tentokrát určené na pomoc chudým dětem a rodinám. Poškozená ale další peníze neměla. Aby muži vyhověla, zažádala o půjčku 200.000 korun a poslala mu je podle pokynů. Dalších vypůjčených 200.000 korun pak poslala v létě ve 2 platbách. Neustále jí sliboval, že jde pouze o půjčky a že o peníze nepřijde. Žádosti o další finanční prostředky se neustále opakovaly i přesto, že mu seniorka napsala, že další peníze nemá a že je kvůli němu zadlužená. Naposledy se měl ozvat o uplynulém víkendu. To už ale ženě došla trpělivost a osobně se dostavila na bankovní pobočku, kde jí bylo vysvětleno, že se pravděpodobně stala obětí podvodného jednání. Bohužel si seniorka přišla pro radu pozdě. Poradit se měla s někým v okamžiku, než začala podvodníkovi posílat statisícové částky.

Pardubičtí policisté v pondělí 18. března 2024 oznámení podvedené ženy přijali a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě pravomocného odsouzení pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.

20. března 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

