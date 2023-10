Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Protidrogová razie

PARDUBICKÝ KRAJ – Policisté zadrželi 6 osob, drogy, peníze a zbraně.

zajištěné věciVíce než stovka policistů zasahovala v pondělí 9. října 2023 v rámci protidrogové policejní akce v Pardubickém kraji a v hl. městě Praze. Při razii policisté zadrželi 6 osob ve věku 23 až 32 let, z toho dvě ženy. V rámci realizace a prováděných domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor se podařilo zajistit větší množství drog, více než milion korun v hotovosti a několik zbraní. Z drog se jednalo zejména o kokain, metamfetamin, marihuanu a dalších několik druhů omamných a psychotropních látek.

Plukovník Milan Šimek, vedoucí OOK SKPV Krajského ředitelství policie Pardubického kraje dále uvádí: „Všichni zadržení byli obviněni zatím z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. U pěti obviněných vrchní komisař odboru obecné kriminality KŘP Pardubického kraje podal podnět na jejich vzetí do vazby, o kterém rozhodl soudce Okresního soudu v Pardubicích tak, že všem návrhům vyhověl a pět obviněných poslal do vazby. U jedné z obviněných bude vyšetřování probíhat na svobodě. Všichni obvinění jsou v tuto chvíli v případě uznání viny ohroženi trestní sazbou od osmi do dvanácti let odnětí svobody, nebo i propadnutím majetku.“

Na celé akci se kromě policistů Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, krajské pořádkové jednotky, kolegů ze sousedního Královéhradeckého kraje podíleli i policisté z celorepublikových útvarů NPC a ÚRN.

S ohledem na počáteční fázi vyšetřování a po dohodě s dozorovým státním zástupcem zatím nebudeme uvádět další okolnosti k případu.

Přiloženo foto a video PČR. Video - zásah krajské pořádkové jednotky policie Pardubického kraje.

13. říjen 2023

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

