Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pronásledování skončilo nehodou

PARDUBICE - Řidič odmítl test na drogy a měl zákaz řízení.

V pondělí 22. 5. 2023 se rozhodli policisté z oddělení hlídkové služby v centru Pardubic zkontrolovat vozidlo Škoda Superb, které však na výzvy k zastavení nereagovalo a řidič začal policistům ujíždět. Ve městě svojí bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky provozu, několikrát projel křižovatky na červenou, jezdil po silnici zprava do leva a chvílemi jeho rychlost dosahovala až 170 km/hod. Do pronásledování se zapojilo několik policejních hlídek ve městě. Při průjezdu obcí Zminný řidič nezvládl v pravotočivé zatáčce předjížděcí manévr a havaroval do příkopu. Zde ho policisté za použití donucovacích prostředků zajistili. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, ale test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle odmítl. Stejně tak odmítl i odběr biologického materiálu. Dále policisté zjistili, že 32letý řidič má platný zákaz řízení motorových vozidel a proto událost v tuto chvíli šetříme jako podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Po provedených úkonech byl řidič ze zajištění propuštěn.



Přiloženo video PČR.

24. květen 2023

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

