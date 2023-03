Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pouliční loupež

SVITAVSKO – Zadrženi byli během pár hodin.

Svitavští kriminalisté obvinili tři muže ve věku 21 až 23 let z trestného činu loupeže. Každému z nich hrozí až deset let vězení.

A co jim kriminalisté kladou za vinu? V pondělí kolem třetí hodiny ranní měli společně napadnout devětatřicetiletého muže. Nejprve po poškozeném měli chtít, aby jim dal peníze. To on ale odmítl a začal od mužů odcházet pryč. Ti se ale za poškozených vydali a následně ho měli fyzicky napadnout a vzít mu finanční hotovost ve výši osm set korun a krabičku cigaret. Když z místa odešli, napadený muž musel vyhledat lékařskou pomoc a celou věc oznámil na policii. Ještě tentýž den svitavští policisté díky svědeckým výpovědím a kamerovým záznamům zjistili totožnost všech tří mužů, vyslechli je a následně obvinili.

30. března 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem