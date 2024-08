Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pomozte při pátrání

HOLICE - Pohřešujeme mladého muže

Včelák JanPardubičtí policisté od nočních hodin pátrají po mladém muži z Holic (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla nalezena). Pohřešovaný s největší pravděpodobností odešel z místa trvalého bydliště v Holicích již včera, tj. v sobotu 24.8.2024 okolo půl sedmé hodiny ranní. Co by mohl mít na sobě bohužel nevíme.



Do textu přikládáme i aktuálnější fotku z letošního roku.



Pokud byste měli jakékoliv informace o pohřešovaném, prosíme, obraťte se na linku 158.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

25. srpen 2024

