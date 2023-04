Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Podplácení se nevyplácí

PARDUBICE – Oběma hrozí až šest let vězení.

V sobotu 15. dubna 2023 policisté z obvodního oddělení kontrolovali dvaačtyřicetiletého řidiče cizí národnosti v osobním vozidle značky VW Golf. Řidič jim nadýchal 2,58 promile alkoholu v dechu. S policisty svůj prohřešek ale nechtěl řešit a měl jim nabízet dva tisíce korun, aby jeho protiprávní jednání neřešili. Když toto policisté odmítli, měl řidič další nápad. Nechají ho odjet na ubytovnu, on se do deseti minut vrátí a přiveze jim další čtyři tisíce. Ani v tomto případě neuspěl. Pak se do celé věci vložila jeho spolujezdkyně, která měla bankovku dát policistům do jejich pracovních desek. Ani tady však neuspěli. I ona měla tvrdit, že ty peníze mají policisté za to, aby je nechali odjet domů a celou věc nijak neřešili.

V pondělí kriminalisté obvinili muže z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a podplácení. O rok starší žena si vyslechla obvinění z trestného činu podplácení. Oběma hrozí až šest let ve vězení.

21. dubna 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

