Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pod vlivem alkoholu

KRAJ - Policisté za víkend naměřili pozitivní hodnoty osmi řidičům vozidel, jednomu cyklistovi a chodci. Čtyři řidiči motorových vozidel s 1,44, 1,86, 0,65 a 1,60 promile byli odhaleni díky silniční kontrole, ostatní byli účastníky dopravních nehod.

V pátek 7. října 2022 večer kolem půl desáté na sebe upozornila 41letá řidička tím, že na parkovišti na Palackého Třídě v Chrudimi přímo před zraky kolegů z oddělení hlídkové služby nacouvala se svým vozidlem zn. Opel do zaparkovaného vozidla zn. Renault. Řidička nadýchala 1,79 promile alkoholu v dechu. O den později kolegové vyjížděli k dalším 2 dopravním nehodám s alkoholem. K první z nich došlo před půl čtvrtou odpoledne v Jeníkovicích. Tam měl řidič vozidla zn. Hyundai po předchozím požití alkoholu přehlédnout stojící vozidlo zn. Volkswagen, do kterého narazil. Dechová zkouška byla u 68letého řidiče pozitivní a ukázala na hodnotu 2,33 promile alkoholu v dechu. Ke druhé dopravní nehodě vyjížděli dopravní policisté hodinu před půlnocí do Medlešic. Tam 24letý řidič vozidla zn. Škoda projížděl úplnou uzavírkou dopravní stavby a zastavil ho až náraz do vyfrézované hrany vozovky. Nadýchal 1,95 promile alkoholu, přišel o řidičský průkaz a další jízda vozidlem mu byla zakázána. V neděli 9. října 2022 kolem půl deváté večer vyjížděli policisté do obce Králíky, kde 44letý řidič vozidla zn. Peugeot nezvládl řízení vozidla a při couvání narazil do jednoho z žulových kamenů, který mu uvízl pod přední částí podvozku. To mu ale nevadilo, rozjel se vpřed, ujel ještě několik metrů a poté mu vozidlo vypovědělo službu. Provedená dechová zkouška vyšla pozitivně. Řidič nadýchal 2,30 promile alkoholu.

A aby nezůstalo pouze u řidičů motorových vozidel, v neděli kolegové vyjížděli ještě k dalším 2 dopravním nehodám, ke sraženému chodci a k havárii cyklisty. Oba byli také ovlivnění alkoholem, měli ale štěstí a zranili se pouze lehce. Ke střetu vozidla zn. Hyundai, které řídila 39letá žena, s 53letým chodcem došlo v neděli ve tři čtvrtě na dvě odpoledne v Litomyšli. Dechová zkouška u řidičky vyšla negativně, zato chodec nadýchal 1,73 promile alkoholu. Před půl devátou večer havaroval 49letý cyklista, který jel ze směru od Borové na Telecí. Po předchozím požití alkoholu zřejmě přecenil své schopnosti, nezvládl klesání a havaroval. Cyklista nadýchal 1,50 promile alkoholu a z místa dopravní nehody ho odvezli zdravotníci do svitavské nemocnice.

10. října 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

