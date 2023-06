Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pátráme po dítěti

HOLICE - Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po 9letém chlapci.

Pardubičtí policisté pátrají po 9letém chlapci, který se nevrátil ze školy do dětského domova v Holicích na Pardubicku. Je pravděpodobné, že by se mohl pohybovat ve společnosti své matky, po které jsme také vyhlásili pátrání. Oba byli spolu naposledy viděni okolo 12. hodiny právě v Holicích u autobusového nádraží. Pokud jsou odkazy neaktivní, osoby byly nalezeny.

Chlapec je tmavé pleti, vysoký 120 – 125 cm, má černé krátké kudrnaté vlasy a hnědé oči. Na sobě by měl mít béžové tričko s krátkým rukávem a motivem tygra, světle modré kraťasy a možná modrou kšiltovku. Zvláštním znamením by mohlo být zjizvení na obou předloktích.



V případě, že byste chlapce nebo jeho matku kdekoliv viděli, prosíme, volejte linku 158. Pohybovat by se mohli po celé republice.



22. června 2023

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

