Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Není loupež jako loupež

PARDUBICKO - Loupež, která se nestala.

Včerejšího večera zažili policisté z oddělení hlídkové služby v Pardubicích něco, co by mohlo být zařazeno mezi ty veselejší příběhy z policejní rutiny. Muž, který zavolal na tísňovou linku, se zoufale dožadoval pomoci. Operátorovi tísňové linky uvedl, že se stal obětí loupeže v parku nedaleko nemocnice v Pardubicích. Policisté na místo okamžitě vyrazili a čekali, že budou rozplétat nitky trestného činu. To, co následovalo, však překonalo všechna jejich očekávání.

Policistům se oznamovatel snažil vysvětlit, že mu byl před několika okamžiky odcizen mobilní telefon neznámým pachatelem. Během komunikace na místě kolegové zjistili, že celá věc se má trochu jinak. Po několika okamžicích byl telefon nakonec nalezen. Telefon byl ukryt v mužově batohu. Přesně tam, kam ho sám před chvílí uložil. K vysvětlení celé situace pomohl fakt, že dotyčný muž nadýchal policistům 2 promile alkoholu.

Po úspěšném nalezení mobilního telefonu muž přiznal, že si údajnou loupež vymyslel. Policisté se přesvědčili, že je muž bez zranění a je schopný dojít se z této „loupeže“ vyspat domů.

22. srpna 2024

nprap. Bc. Petr Lerach

tiskový mluvčí policie Pardubického kraje – stáž

vytisknout e-mailem