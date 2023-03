Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Nenechte se podvést!

PARDUBICKO – Pokud chcete investovat, obraťte se osobně na odborníky.

Policisté na Pardubicku za včerejší den přijali několik oznámení týkající se podvodů v internetovém prostředí. Ve dvou případech naštěstí díky zablokování účtů nedošlo k samotnému odčerpání peněz. V jednom z případů si neznámý pachatel sjednal přístup do bankovnictví poškozeného a pokusil se o sjednání půjčky. V dalším případě byla žena telefonicky pod záminkou výběru zhodnocené investice do kryptoměny navedena k nainstalování aplikace, přes kterou se měla a následně i přihlásila do svého internetového bankovnictví. Naštěstí si stihla včas svůj bankovní účet zablokovat.

Takové štěstí ovšem neměl poškozený 48letý muž, ze kterého neznámý pachatel pod záminkou odblokování zainvestovaných peněz vylákal celkem 250 tisíc korun, které odešly v několika platbách na různé kryptoměnové adresy. V dalším případě 28letá žena přišla o 49 tisíc korun. Neznámý pachatel, který se tentokrát vydával za bankovního pracovníka, ženu telefonicky zkontaktoval s tím, že pokud si chce zachránit peníze na svém účtu, musí veškeré finanční prostředky převést na účet rezervní, který ji zajistí. Mladá žena „bankéři“ uvěřila a finanční prostředky na nový účet převedla.

V případě dopadení hrozí pachatelům za trestný čin podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací tresty odnětí svobody až na 5 let.

10. března 2023

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

