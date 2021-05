Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

MEZINÁRODNÍ DEN POHŘEŠOVANÝCH DĚTÍ

Kraj - Pomněnkový den s Markem Ztraceným.

Policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje se dnes v rámci Mezinárodního dne pohřešovaných dětí připojili k celorepublikové kampani.

Pohřešování dítěte je pro rodiče, ale i pro policisty emočně vypjatá záležitost. Policisté k ní přistupují s maximální zodpovědností a snahou, v co nejkratším čase dítě vypátrat a předat ho v pořádku rodičům. Naštěstí v Pardubickém kraji máme příznivé statistiky, každé nám oznámené pohřešované dítě bylo v pořádku vypátráno. V přehledu více informací za letošní a loňský rok.

Pátrání po dětech do 15 let – Pardubický kraj rok 2020 po dětech umístěných ve výchovných ústavech a dětských domovech po dětech z rodin, škol, dětských táborů, výletů… dítě v ohrožení 112 23 2 rok 2021 po dětech umístěných ve výchovných ústavech a dětských domovech po dětech z rodin, škol, dětských táborů, výletů… dítě v ohrožení 33 19 1

Dítě v ohrožení: https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/DiteVOhrozeni.aspx

V dětském věku nelze úplně dobře odhadnout jak velký problém nebo daná situace, do které se nezletilý dostane, vlastně je. Každá svízel má své řešení, jen je potřeba si o pomoc umět požádat. Následující dny budeme zejména dětem ve školách, parcích, knihovnách a na dalších místech přístupných veřejnosti šířit osvětu pátrání po pohřešovaných dětech a jak předcházet těmto situacím, tak aby zůstalo zachováno moto projektu, že „ZTRACENÝ ať zůstane jen jeden“ a to bude Marek Ztracený. Tento populární zpěvák propůjčil preventivní kampani nejen své jméno, ale zejména svůj pěvecký talent a díky písničkám zakomponovaných do tří spotů pomáhá zviditelnit vážný problém.

Více informací k projektu a videa s Markem Ztraceným si můžete prohlédnout ZDE.

25. května 2021

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

