Gentleman silnic

PARDUBICE - Josef Šefl se stal v pořadí již 217. držitelem ocenění.

V září minulého roku došlo v Lichkově na Orlickoústecku k dopravní nehodě, při které 72letá řidička nezvládla ostrou zatáčku, najela na nezpevněnou krajnici a následně se svým automobilem sjela z příkré stráně do Tiché Orlice. Naštěstí v opačném směru projížděl Josef Šefl, který si ve zpětném zrcátku nebezpečného manévru všiml. Otočil své vozidlo a vrátil se. Na první pohled neviděl nic podezřelého, poté ale pod srázem spatřil automobil převrácený na bok, uvnitř kterého zůstala řidička kvůli zkrouceným plechům uvězněná. Josef Šefl přivolal profesionální pomoc a až do jejího příjezdu u otřesené ženy zůstal a uklidňoval ji. Za tento pohotový čin nyní získal v pořadí již 217. ocenění Gentleman silnic.

Byla středa 21. září 2022 večer. Josef Šefl zrovna projížděl obcí Lichkov, když se proti němu v zatáčce vyřítilo rychle jedoucí vozidlo. „Přiznám se, že mě to trochu vyděsilo. Ve zpětném zrcátku jsem potom zahlédl, že auto pokračovalo dál rovně místo toho, aby zatočilo,” popisuje s tím, že v ten moment otočil své vozidlo a jel urychleně zjistit, co se stalo.

Vystoupil a rozhlédl se, nicméně neviděl nic, co by mu na první pohled prozradilo, že tu zrovna došlo k dopravní nehodě. Když se podíval dolů ze srázu u silnice, zahlédl tmavé vozidlo, které leželo na boku v místní řece. Následující okamžiky byly dramatické. „Když jsem uviděl to auto, byl jsem v šoku. Několikrát jsem zavolal, nikdo ale neodpovídal. Vůbec jsem nevěděl, co tam na mě dole čeká,” vzpomíná na nepříjemnou situaci. Uvnitř vozu našel otřesenou seniorku. Jako zázrakem ale byla při vědomí a bez vážnějších zranění. „Paní měla starší auto bez airbagů. Věřím, že kdyby tam byly, vystřelily by,” doplňuje pan Šefl. Ženu se snažil dostat ze zmačkaného vozidla ven. Ani hrubá síla ale nepomohla. „Nezbývalo mi tak nic jiného než počkat na příjezd pomoci. Nejvíc, co jsem v tu chvíli mohl udělat, bylo s paní mluvit. Potřebovala uklidnit,” dodává pan Šefl.

Naštěstí na místo zanedlouho dorazili přivolaní hasiči. Podchlazenou ženu se jim podařilo vyprostit. Následně si ji převzali zdravotníci, kteří ji převezli do nemocnice na pozorování.

„Pro zachráněnou řidičku bylo skutečným štěstím, že tudy projížděl pan Šefl, který nehodu zahlédl a nenechal to být. Rozhodně si za to zaslouží velké poděkování. Tím, že tento příběh zveřejňujeme, připomínáme ostatním řidičům, aby k sobě v provozu nebyli lhostejní. Stále totiž není zcela samozřejmé, že jsou řidiči připravení si vzájemně pomoci,” přidává se Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.

„Oceňuji jednání pana Josefa Šefla, který si všiml nebezpečného manévru řidičky, která nezvládla zatáčku a vyjela mimo komunikaci. Jsem rád, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou ochotni druhému v nouzi pomoci a všímají si věcí, které se kolem nich dějí. Nikdy nevíme, kdy sami nejen v rámci silničního provozu budeme pomoc ostatních potřebovat,“ uvádí plk. Miloslav Houdek, náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro vnější službu.

Ocenění z rukou zástupců Generali České pojišťovny a Policie ČR převzal Josef Šefl dne 7. února 2023 v Pardubicích. Jedná se tak již o 217. držitele titulu Gentleman silnic. Naposledy byl v Pardubickém kraji oceněn Gentleman silnic v roce 2015.

Gentleman silnic je společným projektem Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provozu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní. Prvním Gentlemanem silnic se v prosinci 2004 stal Jiří Lukáč z Albrechtiček na Novojičínsku, který vytáhl z hořícího automobilu sedmnáctiletého mladíka. Od té doby ocenění převzalo již 216 lidí po celé České republice.

7. února 2023

Jan Marek

ředitel projektu Gentleman silnic

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

