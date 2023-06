Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Dopravně bezpečnostní akce

PARDUBICKO – Policisté bojují s nepříznivým vývojem dopravní nehodovosti. Zaměřili se proto na kritické úseky a nebezpečné chování v silničním provozu.

Pardubičtí policisté v návaznosti na nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti uspořádali v pondělí dopravně bezpečností akci, která byla zaměřená právě na rizikové úseky a nebezpečné chování řidičů za volantem. Do akce bylo nasazeno 25 motorizovaných policistů a ze vzduchu jim pomáhal také policejní vrtulník. Jejich pozornost se zaměřila především na silnici I/35 a I/37 a dále také na dálnici D35, kde se soustředili zejména na nedovolené předjíždění nákladních vozidel.



Během akce policisté zjistili celkem 82 přestupků:



31x překročení nejvyšší povolené rychlosti – na místě udělili pokuty za 19.000 Kč a 6 řidičů oznámili příslušnému správnímu orgánu.

19x telefonování za volantem – na místě udělili pokuty za 9.300 Kč.

9x nedovolené předjíždění – na místě udělili pokuty za 3.500 Kč a 4 řidiče oznámili příslušnému správnímu orgánu.

10x špatný technický stav vozidla – na místě udělili pokuty za 3.800 Kč a 1 řidiče oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Dále se jednalo o nedání přednosti v jízdě, nepoužití bezpečnostních pásů a další.



Primárním cílem akce ovšem nebylo pokutovat co nejvíce řidičů, ale být na silnicích co nejvíce vidět. V podobných dopravních akcích proto budeme pokračovat. Děkujeme všem řidičům, kteří na silnicích chovají zodpovědně a ohleduplně.







por. Mgr. Iveta Kopecká

tisková mluvčí Policie ČR Pardubického kraje

14. června 2023

