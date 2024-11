Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Oznámení - možnost převzít písemnost

Č. j. KRPE-39732-35/ČJ-2024-170022-50A

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Odbor cizinecké policie

Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort

Pracoviště Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 31. října 2024

Oznámení možnosti převzít písemnost

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Ústí nad Orlicí, jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 326/1999 Sb."), v řízení ve věci povinnosti opustit území České republiky, podle § 50a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., vedeném pod č. j. KRPE-39732/ČJ-2024-170022-50A oznamuje podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb.") panu Yurii KANIUK, datum narození: 29.08.1977, státní příslušnost: Ukrajina

možnost převzít si písemnost

- Usnesení ustanovení opatrovníka č. j. KRPE-39732-33/ČJ-2024-170022-50A

na pracovišti správního orgánu ul. Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí, ve dnech pondělí až pátek v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin a to do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož adresát je osobou neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti správního orgánu.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení.

nprap. Libor Közl

vrchní inspektor





Vyvěšeno dne: 5.11.2024

Sejmuto dne: 20.11.2024

vytisknout e-mailem