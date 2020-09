Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Zabezpečení rekreačních objektů

KRAJ - Podzimní a zimní období je časem pro zazimování.

foto PČRChalupářská a zahrádkářská sezóna se pomalu chýlí ke konci a nastává období, kdy majitelé opouštějí rekreační chaty a chalupy. Určitě si nikdo z nás nepřeje, aby mu rekreační objekt „navštívil“ nezvaný host. Proto Vám přinášíme pár rad a tipů, jak správně zabezpečit Váš majetek.

Nejčastějším způsobem vniknutí do objektů (chat, chalup, kůlen, garáží, …) jsou rozbité skleněné výplně, vypáčené dveře, rozlomené či přeštípnuté zámky či odstraněné mříže. Proto je velmi důležité nenechávat v dostupnosti různé druhy páčidel, jiných nástrojů a nářadí, žebříky, prostě nic, co by mohlo pachateli usnadnit cestu dovnitř objektu.

Co si zloději nejčastěji odnášejí? Především věci, které mohou následně prodat a peníze využít pro svoji potřebu. Jedná se například o zahradní nářadí, pily, brusky, sekačky, starožitnosti, různé domácí elektrospotřebiče (televize, rádio, různé přehrávače, rychlovarné konvice, atd..), jízdní kola, deky, alkoholické nápoje i potraviny. Naším dalším doporučením tedy je, ty nejcennější věci v těchto objektech pokud možno nenechávat.

Samozřejmě, že i my se snažíme Váš majetek chránit. Kolegové z obvodních oddělení, psovodi i preventisté provádějí jak v chatových oblastech, tak i v zahrádkářských koloniích fyzické kontroly. S některými z vás se i osobně setkávají a preventivní rady předávají.

Dalším výborným nástrojem na ochranu majetku je od roku 2018 mobilní aplikace „ZABEZPEČTE SE“, kde se dozvíte informace, doporučení a návody pro správné a relevantní řešení zabezpečení bytu, domu či jiného objektu. Navíc zde naleznete i přehled certifikovaných odborníků. Tato aplikace je zdarma dostupná v App Store či na Google Play. Více o tomto projektu se můžete dočíst zde – Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům.

Několik rad na závěr:

Chatu či chalupu mějte správně pojištěnou.

Objekt si zabezpečte ihned, jak odjíždíte – nečekejte na zloděje.

Využijte elektronickou ochranu, případně napojení objektu na mobilní telefon.

Udržujte dobré vztahy se sousedy – i Ti vám mohou pomoci.

Objekt kontrolujte občasnými návštěvami a všímejte si neznámých osob.

Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí – poznamenejte si výrobní čísla.

Při podezření z vloupání nevstupujte do objektu, neuklízejte a věc neprodleně oznamte policii.

23. září 2020

kpt. Mgr. Jiří Tesař

koordinátor prevence

