Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Počítačová kriminalita - "Jak se nestat obětí podvodu"

Pardubický kraj – Vzdělávání policistů a občanských zaměstnanců pokračuje i v letošním roce.

První listopadový den patřil policistům a občanským zaměstnancům Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, kteří se rozhodli vzdělávat v oblasti bezpečného chování v online prostředí. Projektový den s názvem „Počítačová kriminalita – Jak se nestat obětí podvodu“ proběhl v Chrudimi. Posluchačům byly předány cenné rady bezpečného pohybu v kyberprostoru a edukační kalendář, který je letos obohacen o odkazy preventivních kampaní.

Nejčastější druhy podvodů si připomeneme ještě jednou:

Investiční podvody – Podvodníci lákají reklamami na vysoké a bezpečné zhodnocení peněz investováním do různých fondů, akcií a kryptoměn. Cílem je přimět oběť k instalaci aplikace na vzdálený přístup do svého počítače nebo mobilního telefonu a následné přihlášení do internetového bankovnictví. Poté mohou bez vědomí majitele účtu v jeho bankovnictví provádět různé finanční transakce nebo převádět peníze.

! Pozor na reklamy! Podvodnící pro zvýšení důvěryhodnosti neoprávněně do svých reklam používají fotografie či videa známých osobností, herců, zpěváků či politiků, kteří však s reklamou nemají NIC společného.

! Buďte obezřetní! Každé investování má svá rizika a extra výhodné nabídky jsou vždy podezřelé.

Podvodné SMS a e-maily – Podvodníci rozesílají SMS a e-maily, které se jeví, že je odeslala konkrétní banka, pojišťovna, přepravní společnost apod. Pod záminkou přeplatku, výhry nebo třeba příchozích peněz lákají svou oběť k zadání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví na zaslaných podvodných stránkách, které není snadné rozeznat od skutečných. Poté, co je takto získají, provádí opět bez vědomí majitele finanční transakce nebo převody peněz.

! Kontrolujte vždy identitu odesílatele zprávy!

! Neklikejte na odkazy v příchozích zprávách! Při autorizaci platby si důkladně přečtěte, co potvrzujete.

Falešný bankéř – Stále jeden z nejčastějších druhů podvodů. Podvodníci se v telefonu vydávají za pracovníky bank, bankovních institucí nebo policisty. Pod různými legendami se snaží vystrašit oběť, že jsou jejich peníze v ohrožení a k jejich záchraně musí ihned jednat dle instrukcí po telefonu. Pod nátlakem si podvedení berou úvěry a následně své peníze odesílají na neznámé účty, případně vybírají peníze v bance a posléze je vkládají do vkladomatů na nákup kryptoměn.

! Banky ani policie takto nikdy nejednají!

! Telefonáty, které informují o ohrožení vašich peněz a nutí vás okamžitě jednat k jejich záchraně, jsou podvod! Hovor ukončete a kontaktujte svoji banku.

Podvody při online nákupu zboží – Podvodníci nabízejí prostřednictvím falešných profilů na bazarových portálech nejčastěji elektroniku, mobilní telefony nebo věci pro děti. Po úvodní komunikaci žádají zaslání platby na účet předem s příslibem následného odeslání zboží. Zboží však kupujícímu nezašlou, ani mu nevrátí peníze a po krátké době svůj profil zruší a přestávají být kontaktní.

! Nákupy přes inzeráty představují vždy určitá rizika! V prodejně nebo na ověřeném e-shopu je nákup bezpečnější.

! Vždy sledujte recenze o prodávajícím.

1. listopadu 2024

kpt. Bc. Daniela Mauerová, DiS.

koordinátor prevence kriminality

