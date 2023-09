Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zpronevěra finančních prostředků

ČESKOLIPSKO – Rekonstrukci bytu nedokončil a peníze si ponechal.

V uplynulých dnech českolipští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, které se dopustil 49letý muž.

Ten si v roce 2020 převzal od poškozeného částku 400 000 korun na realizaci rekonstrukce bytu, kterou slíbil do dvou let dokončit.

Po vzájemné dohodě a převzetí celého finančního obnosu za domluvenou práci, se pustil o víkendových dnech do rekonstrukce. Začal podlahou, elektrikou, osvětlením, odpadem, připravil stropní konstrukci a tím skončil. Hodnota dosud odvedené práce je 150 000 korun. Další potřebné v bytě již neprovedl a zbylou část finanční hotovosti, kterou na práci dostal, nevrátil.

Za spáchání trestného činu zpronevěry muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let.





29.9.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

