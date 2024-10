Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj netoužil po tom, stát se rentiérem a kradené losy vrátil

ČESKOLIPSKO - Spokojil se s bagetou a cigaretami.

Z přečinu krádeže se ve zkráceném přípravném řízení zodpovídá 27letý Liberečan, který se 6. října nad ránem vloupal do trafiky u nemocnice v Purkyňově ulici v České Lípě. O tři dny později se nám ho podařilo vypátrat a přitom jsme zjistili, že v současné době sdílí společnou domácnost s jednou obyvatelkou českolipského sídliště Špičák.

Do protokolu po zadržení uvedl, že ho cestou ke své přítelkyni napadlo vykrást trafiku, kterou právě míjel. Za užití hrubé síly se mu podařilo vniknout dovnitř a odcizit zde 240 krabiček cigaret značek Marlboro, Davidof a Red. Kromě toho si do batohu naházel také 29 losů Rentiér, VIP Rentiér a Horoskop a odešel domů ke své partnerce.

Tam ho ale tížilo svědomí, že by krádeží losů způsobil majiteli vysokou škodu, a tak je zase téže noci odnesl zpátky na místo činu, bez ohledu na to, jaký náhlý blahobyt by mu případná výhra mohla zajistit. Vykompenzoval si to tím, že tu při druhé návštěvě sebral ještě dvě bagety a několik krabiček cigaret.

Majitel stánku vyčíslil vzniklou škodu částkou 45 120 korun.

17. 10. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna místo činu Detailní náhled

vytisknout e-mailem