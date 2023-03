Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ze stavební buňky odcizil nářadí

JABLONEC NAD NISOU – Ze stavební buňky v ulici Josefa Hory pachatel odcizil nářadí za více jak 80 tisíc korun.

Dosud neznámý pachatel se v noci z 11. na 12. března násilím vloupal do stavební buňky poblíž přehrady v ulici Josefa Hory. Nejprve se zřejmě snažil vypáčit okno a následně se mu již podařilo vypáčit dveře, kterými vnikl dovnitř. Z této stavební buňky následně odcizil různé nářadí v celkové hodnotě přesahující částku 80 tisíc korun – například zcela novou centrálu, rotační laser se sadou příslušenství, vrtačku a další. Policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou, kteří nyní celý případ šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na pět let, a to vzhledem k výši způsobené škody.





15. 3. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

