Vlivem rychlosti přejel do protisměru

JABLONECKO – Mladý řidič nezvládl řízení vozidla, dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do protijedoucího vozidla.

Včera odpoledne krátce před půl třetí hodinou se stala dopravní nehoda na silnici první třídy číslo deset v katastru Železného Brodu. Osmnáctiletý řidič s vozidlem VW Passat jel ve směru od Malé Skály do Železného Brodu, kde v pravotočivé zatáčce dostal vlivem nepřiměřené rychlosti smyk, přejel do protisměru a narazil do zadní části protijedoucího vozidla Škoda Fabia. Vůz VW Passat poté ve smyku vyjel vlevo mimo vozovku, narazil do nezpevněného břehu a přetočil se na pravý bok. Při této nehodě naštěstí nebyl nikdo zraněn. Posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jen zkontrolovala osádky obou vozidel. Alkohol policisté u obou řidičů vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a mladému viníkovi dopravní nehody udělili blokovou pokutu.







18. 9. 2021

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

