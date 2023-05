Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení

JABLONEC NAD NISOU – Mladý řidič vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl ve městě řízení a narazil do protijedoucího vozidla i dopravní značky.

V neděli 21. května odpoledne krátce po patnácté hodině se stala dopravní nehoda v Jablonci nad Nisou v ulici Ladova. Osmnáctiletý řidič s vozidlem Škoda Fabia combi jel ve směru od kruhového objezdu do Liberce, kde vlivem nepřiměřené rychlosti dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do vyvýšeného obrubníku. Od tohoto se odrazil zpět do vozovky, kde se střetl s protijedoucím vozem VW Golf, jehož řidič se snažil ještě tomuto střetu zabránit. Vozidlo Škoda Fabia combi bylo ještě následně odraženo do dopravní značky a sloupu palivové nádrže přilehlé benzínové čerpací stanice. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 114.000,- Kč. Alkohol policisté vyloučili u obou řidičů provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a mladému řidiči udělili blokovou pokutu.





24. 5. 2023

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

