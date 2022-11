Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

„Vidět a být viděn“ jako účastník provozu na pozemních komunikacích

KRAJ - Se změnou ročních období, kdy se dny se zkracují a noci prodlužují a mění se i klimatické podmínky, upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu na základní pravidlo „Vidět a být viděn“.

V těchto dnech na celém území Libereckého kraje probíhají preventivní akce zaměřené na viditelnost všech účastníků silničního provozu. V silničním provozu se v podzimním a zimním období pohybujeme často za snížené viditelnosti, což je situace, kdy jako účastníci dostatečně zřetelně nerozeznáváme jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci. Viditelnost je snížena především od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení a hustého deště.

ŘIDIČI MOTOROVÝCH VOZIDEL

Řidiči motorových vozidel by měli pamatovat na to, že za snížené viditelnosti vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla. Za mlhy, sněžení nebo hustého deště musí řidič vždy užít zadní světla do mlhy, kdy zároveň smí užít i přední světla. Užití zadních mlhových světel slouží k tomu, aby bylo vozidlo viditelné pro řidiče jedoucí vzadu. Přední mlhová světla na vozidle zlepšují viditelnost pro jeho řidiče. Pokud se při jízdě změní klimatické podmínky a viditelnost se zlepší, řidič musí světla do mlhy vypnout, aby nebyli oslňováni ostatní účastníci silničního provozu.

Řidiči by měli dbát především na to, aby činná plocha světel nebyla zakryta nebo nadměrně znečištěna například sněhem nebo blátem.

Motzocyklisté by měli za snížené viditelnosti užít i různých reflexních doplňků, na oděvu například reflexní vesty, reflexní šle a jiné nebo batohy s fluorescenčními a reflexními prvky.

ŘIDIČI NEMOTOROVÝCH VOZIDEL – JÍZDNÍCH KOL, KOLOBĚŽEK

Jízdním kolem se rozumí vozidla poháněná lidskou silou, tedy i koloběžky a jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem.

Cyklisté jsou povinni za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy.

Jízdní kola musí být vybavena:

- zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností

- přední odrazkou bílé barvy tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností

- odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek - pedálů

- bočními odrazkami oranžové barvy (autožluť) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou na každé straně kola. Odrazové materiály nahrazující výše uvedené odrazky mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.

CHODCI

Chodci jsou nejvíce zranitelnými účastníky silničního provozu, a proto by právě oni měli být viděni. Následky střetu vozidla s chodcem často končí zraněním a někdy i smrtí chodce.

Chodci by měli pamatovat na to, že pokud se mimo obec za snížené viditelnosti pohybují po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, jsou povinni mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Díky reflexním prvkům jsou chodci pro řidiče vozidel viditelní na vzdálenost až 200 metrů. Chodce v tmavém oblečení bez reflexních prvků zaregistruje řidič vozidla na vzdálenost pouze 18-ti metrů, čímž je podstatně snížena doba, po kterou řidič může adekvátně zareagovat.

Účastníky silničního provozu jsou i děti, proto by rodiče měli dohlédnout na to, aby jejich děti, které se pohybují na pozemních komunikacích, měly na sobě dostatek reflexních doplňků a to nejen při cestě do školy nebo školky. Nejpoužívanější jsou reflexní pásky, které si i malé děti dokážou jednoduše nasadit sami, ale existuje i spousta jiných doplňků z reflexních materiálů jako jsou například tkaničky do bot, klíčenky, nažehlovací materiály, vesty apod.

Reflexní materiály by měly být umístěné tak, aby byly viditelné ze všech stran a nejlépe na pohyblivé části těla (konce rukávů, v blízkosti kolen nebo v úrovni pasu).

STATISTIKY:

V loňském roce policisté z Libereckého kraje šetřili 3826, a to v období od 1.1.2021 – 1.11.2021 dopravních nehod, z toho se 617 nehod stalo za snížené viditelnosti.

V letošním roce jsme za stejné období šetřili 3931 dopravních nehod, z toho bylo 535 za snížené viditelnosti.

ve dne, zhoršena viditelnost (svítání, soumrak) 248 ve dne, zhoršena viditelnost vlivem povětrnostních podmínek 175 v noci, s veřejným osvětlením, nezhoršena povětrnostními podmínkami 371 v noci, s veřejným osvětlením, zhoršena povětrnostními podmínkami 55 v noci, bez veřejného osvětlení, nezhoršena povětrnostními podmínkami 486 v noci, bez veřejného osvětlení, zhoršena povětrnostními podmínkami 57

Závěrem bychom chtěli upozornit, že „být viděn“ je povinností pro všechny účastníky silničního provozu, která pramení ze zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Apelujeme tak na všechny účastníky silničního provozu. Řiďte se heslem „Vidět a být viděn“, neboť si tím chráníte vlastní život a životy ostatních.



22. listopadu 2022

nprap. Martina Frýdová

Oddělení tisku a prevence

Liberec

