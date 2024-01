Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Ve smyku narazil do protijedoucího vozidla

JABLONECKO – Řidič v Malé Skále vlivem nepřiměřené rychlosti dostal smyk a narazil do protijedoucího vozidla.

Včera odpoledne krátce po půl třetí hodině stala dopravní nehoda v Malé Skále. Řidič s vozidlem Daihatsu Terios jel ve směru od Malé Skály do Frýdštejna, kde při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu vozovky, dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do vozidla Renault Kangoo, jehož řidička s ním jela od Frýdštejna. Při tomto střetu řidič i řidička utrpěli zranění, se kterým byli posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezení do turnovské nemocnice. Charaktery jejich zranění a doby léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. U obou policisté vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.





19. 1. 2024

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem