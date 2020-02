Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Úkryt

LIBEREC – Liberečtí kriminalisté vypátrali muže, který se od konce roku 2016 vyhýbal nástupu do výkonu trestu.

Na sklonku roku 2016 vydal Okresní soud v Liberci příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody nenapravitelného muže z Liberecka. Ten si měl ve věznici odpykat trest za dřívější majetkovou trestnou činnost. Bezmála čtyřicetiletému recidivistovi se však příkaz zjevně nezamlouval, a proto se trestu vyhýbal všelikými způsoby. Při tom posledním však jeho kreativita doznala vážných trhlin.

Zkušení liberečtí kriminalisté se na základě zjištěných indicií rozhodli v pátek 7. února pro kontrolu objektu, v němž by se muž mohl skrývat. Při jejich návštěvě v jednom z obydlí na Liberecku však zhola nic nenasvědčovalo tomu, že by se právě zde mohl muž nacházet. Kontrola místností neodhalila zhola nic. Snad jen drobný detail, na zcela běžném kusu nábytku, jakým bylo v rohu místnosti zvláštním způsobem ustavené křeslo, zaujal pozornost jednoho z libereckých kriminalistů. Odchlípnuté čalounění na zadní stěně jinak bezvadného kusu nábytku okamžitě zavdalo jistou míru podezření. Muž zákona, který se již v minulosti několikrát setkal s roztodivnými schovávačkami osob ignorujících nástup do vězení, rychle využil možná poslední příležitosti. Do křesla mezi matrace vsunul rychlým pohybem svou ruku. Překvapení na sebe nenechalo dlouho čekat. Dlaň se setkala s okamžitým odporem. Kdekdo by čekal, že ruka narazí na dřevěný korpus. V tomto případě se sice jednalo o náraz končetiny do něčeho tvrdého, leč o dřevo se nejednalo. Jakmile ukrytá hlava absorbovala první dotyk, vlna setrvačnosti a soustředěný tlak projel i zbytkem schovaného těla. To mělo za následek ještě větší míru odchlípnutí již tak nedržícího čalounění. Zadní strana nábytku tak okamžitě vydala ukryté tajemství. Překvapený recidivista téměř paralyzovaný náhlým vývojem situace se nezmohl na odpor a rázem skončil v péči všech kriminalistů.

Po nezbytných administrativních úkonech byl 39letý muž odsouzený za krádeže, poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí eskortován do svého nového místa působiště, do strohé cely věznice.

O tom, co by se mohlo přihodit, kdyby některý z kriminalistů přijal od obyvatel bytu nabídku k pohodlnému posezení například u šálku horké kávy, snad raději ani nepřemýšlet.

12. února 2020

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

vytisknout e-mailem